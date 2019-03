Neuer Vorsitzender des Naturheilvereins

Viernheim.Bei der Mitgliederversammlung des Naturheilvereins Viernheim, Weinheim und Umgebung in der Kulturscheune wurde Jörn Mohr aus Leutershausen einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Zu diesem überraschenden Wechsel im Vorstand kam es, nachdem Manfred van Treek nicht mehr kandidierte. Er will sich künftig als Präsidiumsmitglied des deutschen Naturheilbundes für die Gründung eines Naturheilvereins in Mannheim einbringen. Unter der Wahlleitung von Wolfgang Lange wurden alle anderen Vorstandsmitglieder einstimmig wiedergewählt: Zweite Vorsitzende Ingelore Bonfert, Schatzmeister Walter Buhl, Schriftführerin Barbara Möckel und als Leiterin der Mitgliederverwaltung Danielle Bruckmaier.

Vielfältiges Vortragsprogramm

Wie man aus dem Jahresbericht Manfred van Treeks entnehmen konnte, hat der Verein eine stabile Mitgliederentwicklung, geordnete Finanzen und war in der Lage, im zurückliegenden Jahr ein vielfältiges Vortrags- und Veranstaltungsprogramm anzubieten. Auf dieser erfolgreichen Basis wurde bereits ein anspruchsvolles Jahresprogramm für 2019 entwickelt. Höhepunkte sind zwei Naturheil-Tage als Vortrags- und Messeprogramm.

Ein überraschender Erfolg war das erste Impulsfrühstück mit dem Thema „Selbermachen ist politisch“. Im Laufe des Jahres werden zwei weitere solcher Termine mit der Teilnahme von Mitgliedern und Gästen folgen. Als Ergänzung des Vortragsprogramms gibt es Filmvorführungen in Weinheim sowie Informations-Wanderungen zu verschiedenen Themen. Auch eine Fahrt zu einer Jubiläumsveranstaltung des Deutschen Naturheilbundes auf Schloss Bauschlott in Neulingen ist vorgesehen.

Das Programm mit Schwerpunkten wie „Tumortherapie“ und Aktionstagen wie „Heilkraft der Bewegung“ reicht bis zur Mitgliederversammlung am 18. März nächsten Jahres. Am Rande der Versammlung in der Kulturscheune erinnerte Ingelore Bonfert an den „Weltglückstag“. Auf kleinen bunten Tafeln notierten die Mitglieder Umstände, bei denen sie besonders glückliche Gedanken hatten. Die Notizen landeten an einer Informationstafel als Spiegelbild glücklichen Empfindens. H.T.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.03.2019