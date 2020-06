Neues aus der Naturapotheke

Viernheim.Schüler der Alexander-von-Humboldt-Schule haben gleich zwei Naturwissenschafts-Wettbewerbe gewonnen. Zwei Projekte der Chemie-AG erhalten den Christian-Ernst-Neeff-Preis, der vom Physikalischen Verein ausgeschrieben wird. Mit den Projekten hatten die Schüler schon beim Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ den ersten und zweiten Platz belegt (wir berichteten). „Wir haben jeweils die Gewinnung von pharmazeutisch wirksamen Substanzen durch Extraktion aus Pflanzenmaterial, einmal Birke und Platane und einmal Mahonie, untersucht“, beschreibt AG-Leiter Ruthard Friedel die beiden Arbeiten.

Nico Gregorincic, Gleb Kalashnik und Deniz Ferhat Mal reichten das Thema „Aus der Naturapotheke der Jungsteinzeit“ ein. Sie experimentierten mit der Rinde von Birken und Platanen, um daraus die Stoffe Betulin (aus Birkenrinde) und Betulinsäure (aus Platanenrinde) zu extrahieren. Beides sind pharmakologisch wirksame Substanzen, denen zum Beispiel cholesterinsenkende Eigenschaften oder entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben werden.

Cleo Kraut, Amelie Mielke und Karmella Szikora gingen folgender Frage nach: „Invasive Neophyten – können sie auch für etwas gut sein?“ Aus der Wurzel einer Mahonie gewannen sie den Stoff Berberin. In der Medizin ist er aufgrund seiner antiseptischen Wirkung gegen Bakterien und Amöben, für die Stimulation des Zentralen Nervensystems, den Zuckerstoffwechsel, als leichtes Antibiotikum und zur Bekämpfung von Krebszellen einsetzbar.

Die Auszeichnung wird für „gesellschaftlich relevante Arbeiten über Umwelt und Technik“ vergeben, ganz im Sinne des Namensgebers. Christian Ernst Neeff (1782 - 1849) war Mediziner in Frankfurt und als Arzt am Senckenbergischen Bürgerhospital tätig. In dieser Funktion betreute er die Sammlung, aus der das Senckenberg-Museum hervorgegangen ist, und den Botanischen Garten, den Vorläufer des Frankfurter Palmengartens.

1824 gründete Neeff zusammen mit anderen Naturforschern den Physikalischen Verein, der jährlich den Wettbewerb ausschreibt. „Es ist für uns eine große Ehre, dass unsere Projekte von diesem renommierten Verein ausgezeichnet werden“, freut sich AG-Leiter Ruthard Friedel. „Wir dürfen dies als Bestätigung für die Umweltrelevanz der Naturstoffchemie nehmen.“ Die Auszeichnung zeige auch den Stellenwert des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 24. Juni, im Hörsaal des Physikalischen Vereins in der Nähe des Senckenberg-Museums in Frankfurt statt. su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.06.2020