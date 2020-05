Neues Dach als „richtige Lösung“

Die Risse und Löcher im Inneren des Gebäudes sind deutlich sichtbar. © stadt

Viernheim.Sowohl in diesem Jahr als auch 2021 wird voraussichtlich kein regulärer Sportbetrieb in der Rudolf-Harbig-Halle möglich sein. Das wurde in der Videokonferenz des Bau- und Umweltausschusses deutlich, der am Dienstagabend tagte. Ingenieur Peter Bläß erläuterte den Stadtverordneten die vielfältigen Ursachen, die zu den Schäden in der Decke und damit zur Schließung der städtischen Sportstätte im

