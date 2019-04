Neues Dach rückt näher

Viernheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Eis- und Rollsportclubs (ERC) Viernheim zeigten sich die Mitglieder mit der Arbeit des Vorstands zufrieden. Die Vorsitzende Annett Koscielny dankte bei ihrer Begrüßung den Vorstandskolleginnen, den Trainern und Werner Dattinger für die sehr gute Zusammenarbeit im letzten Jahr. Beim Rückblick erinnerte sie daran, dass zwischen Juni und September der Toilettencontainer der Außenbahn erneuert wurde. Im Rahmen des Familiensporttags im September 2018 gab es eine Familien-Olympiade mit neuen Spielen.

Höhepunkt des Vereinsjahres war die Aufführung von „Belle und das Biest“ im Dezember in der Sporthalle der Humboldtschule. Koscielny berichtete von einem Kraftakt der Ehrenamtlichen. „Durch viele Sponsorengelder konnte das Budget für Kostüme und Kulisse aufgestockt werden, was die Veranstaltung deutlich aufgewertet hat.“

Nach dem Helferfest im Februar gab es dieses Jahr auch schon eine Putzaktion auf der Außenbahn. Weiter gehen wird es mit der Vereinsmeisterschaft am 11. Mai, dem Familiensporttag und dem Freiwilligentag. Der ERC Viernheim feiert 2019 auch sein 40-jähriges Bestehen. Neuigkeiten gibt es in Sachen „Überdachung der Bahn“. Die Stadt arbeitet an einer Teilneufassung des Bebauungsplans des Familiensportparks. Deshalb kann der Verein seine eigenen Planungen wieder aufgreifen.

Aus der Abteilung Rollkunstlauf nahmen im Schnitt 15 Läuferinnen im Breitensport und auch auf der Leistungsebene erfolgreich an Wettkämpfen teil. Sechs ERC-Läuferinnen errangen in der überregionalen Showgruppe „Skate Machines“ bei der „Deutschen Meisterschaft Show“ in Lüneburg die Vizemeisterschaft. Danach wurde das Team vom Deutschen Rollsport- und Inline-Verband (DRIV) für die „International Skate Team Trophy“ in Italien nominiert, wo es einen vierten Platz belegte.

Nach dem Kassenbericht von Carmen Bernauer, der trotz der Ausgaben für den Toilettencontainer einen deutlichen Gewinn auswies, wurde der Vorstand auf Antrag der Kassenprüferinnen Anja Stalla und Nicole Jeckstadt einstimmig entlastet.

Ohne Gegenstimme erfolgte die Erhöhung der Beiträge. Ab 2020 zahlen aktive Mitglieder 95 Euro (plus vier Euro), beziehungsweise 75 Euro (plus vier Euro) jährlich.

Folgende Jubilare wurden geehrt: Teresa Stampp (25 Jahre Vereinszugehörigkeit), Stefanie Sifflet (30 Jahre), Sabine Dattinger, Ursula Kiss und Rainer Rihm (35 Jahre), Bianca Gratzel, Klaus Katzer, Günther Kiss und Wilma Lohrbächer (40 Jahre).

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.04.2019