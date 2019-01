Neues Heim mit guter Akustik

Viernheim.Allein der Violinschlüssel und die Achtelnoten, die neben dem Eingang hängen, lassen vermuten, dass es musikalisch zugeht hinter den Türen. Bis Mitte der Woche waren es eher die Töne von Hammer und Bohrer und Akkuschrauber, die im neuen Heim des Männergesangverein (MGV) 1846 Viernheim zu hören waren.

Mit viel Engagement und Eigenleistung haben die Sänger in den vergangenen Monaten den Neubau am Sandhöfer Weg fortgesetzt, mit viel Engagement den Innenausbau mit Wänden, Decken, Böden und allen Installationen vorangetrieben. Zuletzt arbeiteten die Helfer noch an den sanitären Anlagen und brachten das Mobiliar ins Vereinsheim, damit die Räumlichkeiten auch nutzbar sein werden. „Der Saal brauchte am meisten Arbeit“, erzählt Jens Heinen. Dort, wo wöchentlich geprobt werden soll, mussten für eine gute Akustik auch die entsprechenden Deckenplatten montiert werden.

Vom Raumklang konnten sich Chor und Dirigent selbst überzeugen. Am Donnerstag fand die erste Singstunde im neuen Heim statt. Mit dem ersten Lied „Der Schäfer“ und mit der kräftig gesungenen Textzeile „Der Lenz kam heut Nacht“ steigen die Sänger in die Singstunde ein.

Der letzte Schliff fehlt noch

„Die Akustik ist gut“, findet Chorleiter Hans Kaspar Scharf, dem Probenbetrieb im Eigenheim steht nichts im Wege. Auch wenn die Singstunden abgehalten werden und schon erste Festlichkeiten in neuen Heim vereinbart sind, ist es noch nicht ganz fertig. „Innen fehlt es noch an Kleinigkeiten“, sagt Jens Heinen.

Er gibt ein Beispiel und zeigt auf eine Stelle, an der noch eine Lampe fehlt. Wenn auch die Außenanlagen fertig gestellt sind, was witterungsbedingt derzeit nicht machbar ist, soll eine offizielle Eröffnung des Heims folgen. Und etwas ganz Wichtiges fehlt auch noch, wie Jens Heinen erklärt: „Das Haus braucht auch einen Namen.“

Am 17. März ist anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft Viernheims mit Silly in Burkina Faso ein Benefizkonzert mehrerer Gruppen in St. Hildegard geplant. Auch der MGV 1846 wird sich daran beteiligen.

