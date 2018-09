Viernheim.Die KjG St. Michael in Viernheim (Katholische junge Gemeinde) hat ein neues Leitungsteam gewählt. Gewählt wurde eine neue Pfarrleitung und die Leitung für das Zeltlager 2019. In die Pfarrleitung wurden Tim Peterl, Zoe Noordem, Sara Beyer und Cedric Schulz gewählt. Die Zeltlagerleitung besteht aus Lenia Eberle, Simon Ehrmann und Philip Seyfferle. In einem Jahresrückblick wurde an viele gelungene Veranstaltungen erinnert, wie den Kinderfasching, Open-Air -Gebete, die Sternsingeraktion, ein Besinnungswochenende, das Martinsspiel, das Erntedankessen sowie das Zeltlager in Neumarkt in der Oberpfalz. Die Wahlen endeten mit einem Dank an die alte Pfarrleitung für ihr außergewöhnliches Engagement. red

