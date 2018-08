Anzeige

Viernheim.Das Sommerferiendomizil der städtischen Jugendförderung ist nicht nur da, um die Zeit zwischen zwei Schuljahren zu überbrücken, die Kinder haben in den vier Wochen auch unheimlich viel Spaß und lernen jede Menge.

Dazu gehören auch spannende Experimente wie mit dem Team von two4science, bei denen sich alles um Batterien drehte. Fast einen Monat lang wurde der Treff im Bahnhof (TiB) in einen Weltraumbahnhof verwandelt, denn alle Aktivitäten spielten mehr oder weniger im All und den Galaxien, mit allem, was dazu gehört. In jeder Woche gab es zudem einen Tagesausflug zu relevanten Orten wie dem Technikmuseum Speyer, dem Mannheimer Planetarium, der Landessternwarte in Heidelberg aber auch zur Grillhütte Heidetränke in Lampertheim, „wo Außerirdische gelandet sein sollen“.

Am Ende jeder Woche durften dann die Eltern kommen und sich bei ihrem Besuch über die Aktivitäten ihrer Kinder informieren. Es ging um „Raumschiffe und Astronauten“, „Sonne, Mond und Sterne“, „Planeten und Götter“ sowie „Außerirdische und Galaxien“. Alles Themen, für die sich die Domizilianer begeistern konnten.