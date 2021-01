Neujahrsempfang im Internet

Viernheim.Corona-bedingt findet der Neujahrsempfang des Naturheilvereins Viernheim und Umgebung am Mittwoch, 20. Januar, 20 Uhr, in Form einer Videokonferenz im Internet statt. Im Mittelpunkt stehen das Jahresmotto „Natürlich – immun – stark“ des Deutschen Naturheilbundes und das Veranstaltungsprogramm. „Gerade in Zeiten, die für die körperliche und seelische Gesundheit eine Bedrohung sind, bekommt die Naturheilkunde und ihre präventive Ausrichtung eine besondere Bedeutung“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Interessenten können sich unter https://us02web.zoom.us/j/84417590342?pwd=cEtNTzA1QUhSajhHb1BmU2N5czJwZz09 mit der Meeting-ID 844 1759 0342 und dem Kenncode 416275 einwählen. red

