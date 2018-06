Anzeige

Gemütlichkeit unterm Schirm

Mitunter fühlt es sich an wie früher beim Innenstadtfest, als es in der City kein Durchkommen gab. „Das haben wir mit dem neuen Konzept ja entzerrt, die Besucher verteilen sich auf den fünf Plätzen“, weiß Rudolf Haas. Und der Stimmung tut es wirklich keinen Abbruch, wenn der Regenschirm aufgespannt wird. Auf allen fünf Festplätzen sitzen und stehen die Besucher, genießen die kühlen Getränke, stärken sich an den kulinarischen Köstlichkeiten und genießen das Livemusikprogramm.

Noch völlig vom Regen verschont bleibt der heiße Auftakt am Freitagabend. An der „längsten Theke Viernheims“ auf dem Rathausparkplatz sind gleich mehrere Vereine und Gruppierungen im Einsatz, um das junge Publikum mit Getränken zu versorgen - das inzwischen eingespielte Team ist an den einheitlichen gelben „Superhelfer“-Shirts gut zu erkennen. Auch an den anderen Plätzen sorgen die Viernheimer Vereine, teilweise in Kooperationen, für die Bewirtung. „Das klappt hervorragend bei uns“, berichtet Rüdiger Trobisch zwischen Weizenbier und Weinschorle, dass die Zusammenarbeit von „Musik hoch 3“ mit Herolde, Stadtorchester und Feuerwehr-Kapelle nicht nur musikalisch funktioniert. Neulinge beim Stadtfest sind die Leichtathleten des TSV Amicitia, die im Pfarrgarten den Durst der Mittelalterfans stillen. „Es macht richtig Spaß, dabei zu sein“, meint Abteilungsleiter Günter Schramm. Erfahren beim 4nheimer Stadtfest ist die Arbeitsgemeinschaft der Viernheimer Chöre. MGV 1846, Sänger-Einheit und Liederkranz bewirtschaften gemeinsam Essenszelt, Weinstand und Getränkegondel. Und das läuft problemlos, wie der Liederkranz-Vorsitzender Werner Sindermann bestätigt: „Zusammen singen haben wir noch nicht hingekriegt, aber schaffen können wir wunderbar.“

© Südhessen Morgen, Montag, 11.06.2018