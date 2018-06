Anzeige

Gleich drei Akteure wechseln von der zweiten Mannschaft der TSG Friesenheim 2 zu den Viernheimern. Nils Nasgowitz, Robin Hörsting und Ronny Unger wollen mit ihrer Erfahrung aus der Rheinland-Pfalz-Saar-Oberliga dem neuen Team weiterhelfen. Zuletzt wurde noch Julius Herbert verpflichtet, der Sohn des Trainers war bisher beim Drittligisten SG Nußloch unter Vertrag. Bei der ersten Einheit war der Kader noch nicht komplett, in Kürze wird Frank Herbert aber alle Mann in der Halle begrüßen können. In den ersten Wochen verbringen die Handballer ihre Einheiten mit Laufen und Hallentraining.

Nach einer trainingsfreien Woche Anfang Juli kommt Krafttraining dazu, ehe der erste Test ansteht. Erstmals gehen die Viernheimer Badenligaherren am 21. Juli bei der HG Oftersheim/Schwetzingen auf die Platte. Nach der Turnierteilnahme beim Edeka-Cup in Heddesheim folgt der nächste Härtetest beim eigenen Helmut-Osada-Cup (10. bis 12. August). Vier weitere Testspiele und ein Turnier in Leutershause sollen die Truppe dann optimal vorbereiten auf die neue Saison 2018/19 in der Badenliga.

