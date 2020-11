Neun Hochsitze beschädigt

Viernheim.Neun Hochsitze wurden zwischen Donnerstag und Freitag im Wald bei Viernheim mutwillig zerstört. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Hochsitze seien angesägt, umgeworfen und teilweise komplett zerstört worden. Auf dem Holz von drei Hochsitzen fanden die Beamten die mit schwarzer Farbe aufgemalten Buchstaben „A.L.F“. Diese Bezeichnung könne auf eine militante Tierbefreiungsbewegung hindeuten, so die Polizei.

Einen Zusammenhang der Tat mit der Treibjagd, die am Samstag im Viernheimer/Lampertheimer Wald stattfand, wollte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen nicht ausschließen. Das Gleiche gelte für andere ähnlich gelagerte Fälle in Südhessen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Zentralkommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/96 90 in Verbindung zu setzen. pol

© Südhessen Morgen, Dienstag, 24.11.2020