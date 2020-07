Neustart in der Begegnungsstätte

Viernheim.Diese Nachricht wird viele ältere Menschen in Viernheim freuen: Die SBS öffnet wieder. Das Angebot der Selbstverwalteten Begegnungsstätte am Schillerplatz ist zwar deutlich eingeschränkt, verglichen mit der Vor-Corona-Zeit. Aber die Macher sind zuversichtlich, sich ganz allmählich und in sehr kleinen Schritten der Normalität anzunähern. Das beliebte offene Café ist bis auf Weiteres nur montags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, allerdings mit Bingo, wie die städtische Seniorenberaterin Beate Preuss im Gespräch mit dieser Redaktion betont.

Um Irritationen zu vermeiden: Die Einrichtung wird den meisten Lesern als Senioren-Begegnungsstätte ein Begriff sein. Wie Beate Preuss erklärt, wurde „Senioren“ bereits im vergangenen Jahr durch „Selbstverwaltet“ ersetzt. Das, so Preuss, soll einerseits deutlich machen, dass sich hier ausschließlich ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren, deren sind es insgesamt etwa 60. Sie stellen eigenverantwortlich und selbstständig Angebote und Programme zusammen. Die städtische Seniorenberatung stehe beratend im Hintergrund, bei der Umsetzung der aktuellen Auflagen sei sie aber etwas mehr gefordert, sagt Preuss.

An Tanz noch nicht zu denken

Andererseits schrecke der Begriff „Senioren“ manche Menschen ab, sich für das Angebot zu interessieren. „Die Leute sagen: ,Seniorenprogramm? Nö, so alt bin ich nun auch noch nicht.‘“ Preuss misst der Namensänderung schon einen kleinen Erfolg bei: Zuvor sei das Publikum fast durchweg 70 und mehr Jahre alt gewesen, dann hätte sich zumindest eine Handvoll Interessierte um die 60 zu ihnen gesellt.

Vor der Pandemie war das offene Café an fünf Tagen die Woche geöffnet, auch sonntags. Gerade der Montag sei sehr beliebt gewesen, erklärt Preuss. Es seien 30 bis 40 Besucher gekommen, dienstags und donnerstags in der Regel 20 bis 25. Auch Angebote wie Computertreff oder Schnitzgruppe finden in verkleinerter Form statt. Der große Hit sei immer das Tanzen zu Livemusik freitags und sonntags gewesen, sagt Preuss. „Aber daran ist im Moment noch gar nicht zu denken.“

Wir sind mit Beate Preuss in der Begegnungsstätte verabredet. Dort bringt sie zusammen mit dem ehrenamtlichen Mitarbeiter Richard Werle als sozusagen letzte Vorbereitung auf die Neueröffnung die Hinweisschilder zu Abstandsregeln und Maskenpflicht an. Im Gruppenraum waren vor Corona 80 Sitzplätze, aktuell sind es 36. Und die Tische sind weit auseinandergerückt. Auf dem Fußboden geben farbige Klebestreifen die Laufrichtung vor, für Desinfektionsmittel ist gesorgt.

Beate Preuss sieht in der Pause in der SBS nicht zuletzt die Gefahr, dass manche ältere Menschen lange zu einsam gewesen sind, zumal wenn sie ganz ohne Familie in Viernheim lebten. „Ich befürchte, dass der eine oder andere begonnen hat, abzubauen“, erklärt die Seniorenberaterin. Sie und die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind gespannt auf die Resonanz bei und nach der Wiedereröffnung. Womöglich blieben einige Menschen aus Furcht vor dem Risiko zu Hause, andere, weil ihnen die Auflagen unangenehm sind.

Hoffen auf Verständnis

Die Mitarbeiter hätten sich bei den zahlreichen Vorarbeiten sehr große Mühe gegeben, betont Preuss. Nun hoffe sie auf die Flexibilität und das Verständnis der Besucher für die Schutzvorkehrungen. „Man sollte diskutieren, wenn etwa der alte Stammplatz weg ist. Freuen wir uns lieber über das, was möglich ist.“

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.07.2020