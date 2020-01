Neuzugang Romagnolo gelingt Premierentreffer

Viernheim.Dem Mannheimer Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim ist am Mittwochabend ein perfekter Testspielstart gelungen. Die blau-grünen Kicker siegten beim höherklassigen Darmstädter Gruppenligisten FC 07 Bensheim durch zwei Treffer nach der Pause mit 2:0.

Viernheims Trainer Marc Willems brachte an der Bergstraße alle 16 mitgereisten Spieler zum Einsatz. Darunter auch den A-Jugendlichen Moritz Hofmann und Tim Achilles aus der zweiten Mannschaft. Beide konnten sich je eine Halbzeit lang präsentieren. Seinen ersten Auftritt hatte Neuzugang Fabrizio Romagnolo, der vom Verbandsligisten TSG Weinheim nach Viernheim gewechselt ist. Mit seinem Premierentreffer für die Südhessen neun Minuten vor dem Schlusspfiff markierte er den Endstand.

In der ersten Halbzeit waren beide Teams noch nicht auf Betriebstemperatur, sodass sie mit einem torlosen Zwischenstand die Seiten wechselten. Die Trainer nutzten die Pause, um in ihren Mannschaften fleißig Umstellungen vorzunehmen. FC-Coach Elton Da Costa hatte bereits in der 41. Minute aktiv ins Geschehen eingegriffen.

Nach etwas mehr als einer Stunde brachte Viernheims Torjäger Timo Endres seine Mannschaft in Führung. Die Deckung des TSV Amicitia erwies sich als recht sattelfest, ließ nur wenige Chancen, aber keinen Gegentreffer zu. In der Schlussphase stellte Romagnolo schließlich den Auswärtserfolg sicher. TSV Amicitia: Kahnert (46. Rheingans), Riesinger (46. Heinrich), Lammer, Linhoff, Hajdari (46. Schlierf), Sturn, Achilles (46. Özsu), Hofmann (46. Endres), Bauer, Wells, Romagnolo.

Am Samstag, 1. Februar, 14 Uhr, bekommen es die Blau-Grünen erneut mit einem höherklassigen Gegner zu tun. Die Reise geht zum badischen Landesligisten SG Heidelberg-Kirchheim, der im vergangenen Sommer aus der Verbandsliga abgestiegen ist.

Das Team von Trainer Manuel Wengert hat sich nach schwachem Rundenstart mittlerweile stabilisiert. Der Rückstand auf die Ligaspitze beträgt für den Tabellendritten allerdings schon neun Zähler, weshalb ein schneller Wiederaufstieg unrealistisch ist. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020