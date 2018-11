„Nicht alle Kinder dürfen lernen“

Viernheim.„Morsche“, begrüßt Bouma Bazie die Schüler in der Friedrich-Fröbel-Schule, „wie geht es Euch?“ Die Mädchen und Jungen staunen: „Woher können Sie denn so gut Deutsch?“, fragen sie den Gast aus Afrika. „Ich habe vor über 20 Jahren eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht“, erzählt er den Grund- und Sekundarschülern. Sein Deutsch ist in den vier Jahren so gut geworden, dass er als Deutschlehrer in Koudougou in Burkina Faso arbeitet.

Aufgewachsen ist der 47-Jährige aber auf dem Land und kann deshalb den Fröbelschülern vom Leben auf dem Dorf in seinem Heimatland berichten. Er zeigt den Mädchen und Jungen einen Film aus einem burkinischen Dorf, und die Kinder bekommen große Augen: „Das ist die Schule?“, fragen sie ungläubig, als die einfache Hütte mit Strohdach im Bild ist. Dabei besuchen nicht einmal alle burkinischen Kinder die Schule. Ursache sind auch die großen Entfernungen. „Die Kinder müssen manchmal neun Kilometer laufen, und die Wege sind nicht immer ungefährlich“, berichtet der Burkinabe. Oder die afrikanischen Kinder müssten zu Hause helfen. „Sie müssen den Eltern gehorchen, und deswegen Holz- oder Wasser holen oder auf dem Feld arbeiten.“

Der dritte Grund ist, dass viele Familien kein Schulgeld haben. „Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Erde“, teilt Manfred Weidner vom Verein Focus, der die Schulbesuche von Bouma Bazie in Viernheim organisiert, den Schülern mit. „Ein Mann auf dem Dorf verdient ungefähr 80 Euro“, erklärt Bazie den Kindern und fügt hinzu: „Im Monat.“ Da reiche es manchmal nicht, alle Kinder in die Schule zu schicken. Und ein afrikanischer Mann kann viele Kinder haben: „Drei, vier, fünf Kinder sind in afrikanischen Familien normal. Aber die Männer haben zwei oder drei Frauen, also hat er zwölf bis 15 Kinder“, rechnet Bouma vor. Er selbst hat elf Geschwister.

Mehrere Religionen

Und auch wenn Kinder den gleichen Vater haben, können sie sich in ihrer Religion unterscheiden: „Mein Vater gehört der Naturreligion an, meine Mutter ist katholisch, meine Cousins sind Moslems – und ich bin evangelisch.“ Festtage der einzelnen Konfessionen feiert die ganze Familie gemeinsam, ohne Streit unter den Religionen. Die Naturreligion erklärt Bouma Bazie den Fröbelschülern genauer: „Man stellt den Kontakt zu Gott über ein Medium her. Das kann ein Tier, eine Pflanze oder ein Berg sein.“ Wer an Naturreligionen glaubt, benennt sein Kind nach dem Medium. „Bouma ist ein Fluss bei uns“, erläutert der Burkinabe, wie er zu seinem Namen kam.

In den afrikanischen Dörfern gibt es keine gemauerten Häuser mit vielen Zimmern wie in Europa. „Kinder schlafen zu dritt auf einer Matte und nicht in einem Bett“, erzählt Bouma Bazie und beschreibt, wie sanitäre Anlagen aussehen: „Man duscht sich, indem man sich Wasser über den Körper leert, das man vorher aus dem Brunnen geholt hat. Und es gibt eine Toilette für etwa 40 Menschen, das ist eine Grube mit einer Platte darauf.“ Die Schüler rufen dazwischen: „Ein Plumpsklo!“ Der Afrikaner beantwortet geduldig die Fragen der Schüler – wie die Kleidung in Burkina Faso aussieht und woher man sie bekommt, ob es wilde Tiere gibt und ob man sie töten darf, und was die Menschen essen.

Am Ende sprechen Gast und Kinder über die Aktion „Ein Kind – ein Baum“. Da kennen sich die Fröbelschüler aus, denn die FFS ist eine Partnerschule für die Aktion in Silly. 4000 Bäume wurden in Burkina Faso schon gepflanzt, weitere 6000 Bäume folgen. Die afrikanischen Schüler pflanzen den Setzling, bewässern ihn, pflegen ihn, schneiden ihn zurück. Von den ausgewachsenen Bäumen profitieren die Menschen in Silly. „Es ist gut für das Klima, weil die Bäume Sauerstoff produzieren“, zählt Bouma Bazie auf, „die Bäume spenden Schatten und natürlich kann man die vitaminreichen Mangos, Orangen und Guaven ernten.“

