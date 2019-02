Nicolas Riesner ist neuer Junioren-Landesmeister

Viernheim.Die Serie der Bowling-Landesmeisterschaften in Baden wurde kürzlich mit den Wettbewerben der A- und B-Jugend sowie der Junioren fortgesetzt. Die ersten Vorläufe haben die Nachwuchsspieler mit jeweils sechs Spielen in Ludwigshafen ausgetragen, die zweiten Vorläufe mit je sechs Spielen sowie das Finale im „Best-of-Three-Modus“ fanden in Viernheim statt. Die Meister und Vizemeister aus den jeweiligen Wettbewerben qualifizierten sich zusätzlich zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften.

Am Wettbewerb der Junioren waren für den USC Viernheim David Burkhart, Alexander Fromm, Nicolas Riesner und Eric Schanze auf den Bahnen aktiv. Im Wettbewerb der männlichen A-Jugend vertraten Tim Lindacher und Levin Breit die Viernheimer Farben.

Nicolas Riesner erzielte in den beiden Vorläufen 2344 Pins und zog auf dem sechsten Platz in die Entscheidungsphase ein. Ihm folgten David Burkhart mit 1858 Pins auf Rang sieben, Alexander Fromm mit 1734 Pins auf Rang acht und Eric Schanze mit 1601 Pins auf Rang neun. Im Viertelfinale traf Riesner auf Erik Maier von Inter Mannheim und zog mit seinem 445:357-Erfolg in die nächste Runde ein.

Dort traf er auf Lucas Eder von BSV Mannheim und benötigte das dritte Spiel, um seinen Gegner mit 649:581 zu bezwingen und in das Finale zu gelangen. Die entscheidende Begegnung bestritt Riesner gegen Matthias Schmidt von BSV Mannheim und sicherte sich in drei Spielen mit 626:547 Pins die Meisterschaft.

Zwei Viernheimer im Viertelfinale

Im Wettbewerb der A-Jugend erzielte Tim Lindacher in den beiden Vorläufen 2503 Pins, mit denen er auf Platz zwei in das Finale einzog. Levin Breit folgte ihm mit 2248 Pins auf dem vierten Platz. In der darauffolgenden Runde scheiterte Breit an Tyler Bosselmann mit 579:621 Pins. Lindacher traf im Halbfinale auf Jan Pascal Schindler von TSV Mannheim und zog mit seinem 420:283-Erfolg in die Endrunde ein.

Dort traf Lindacher auf Marcel Marschall von TSV Mannheim, dem er in zwei Spielen mit 348:419 unterlag. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.02.2019