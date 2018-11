Niederlage im Spitzenspiel

Viernheim.Die Handballerinnen des TSV Amicitia mussten mit einer 25:30-Niederlage vom Spitzenspiel bei der HG Saase abfahren. Bedauerlich für die Viernheimerinnen, denn mit ein wenig mehr Glück in der Schlussphase wäre die Niederlage sogar vermeidbar gewesen.

Trainer Matthias Kolander und seine Mannschaft hatten sich für das Derby einiges vorgenommen. Doch die HG trat in Bestbesetzung mit den Leistungsträgerinnen Schückler, Merkel, Fabig und Grössl an – es würde eine schwierige Aufgabe für den TSV Amicitia werden. Elisa Leusmann konnte mit dem ersten Viernheimer Angriff das 0:1 erzielen. Die HG legte zwischenzeitlich das 3:2 vor, doch die Südhessinnen verschafften sich mit einem 5:1-Lauf zum 4:7 etwas Luft. Steffi Dietrich hatte zu diesem Zeitpunkt bereits vier Tore erzielt und wurde für den Rest des ersten Durchgangs in Manndeckung genommen. Saase fand mit dieser Deckungsvariante besser ins Spiel und ging mit dem 8:7 wieder in Führung (20.). Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Treffer, die Führung wechselte und keine konnte den Gegner auf Distanz halten.

16 Sekunden vor dem Halbzeitpfiff legten die Gastgeberinnen nochmal ein Tor zum 12:11 vor, aber mit einem schnellen und erfolgreichen Angriff egalisierte Jennifer Mieley den Spielstand. In den ersten Minuten im zweiten Durchgang hatten die Viernheimer Spielerinnen wieder einen kleinen „Hänger“, was die Hausherrinnen zum 17:13 nutzten. In der 34. Spielminute touchierte Leusmann ihre Gegenspielerin beim Gegenstoß und wurde dafür hart, aber regelkonform mit der roten Karte bestraft.

Aber in Unterzahl konnte der TSV Amicitia auf 17:15 verkürzen. Julia Fischer und Lisa Stein besorgten anschließend gar den 17:17-Ausgleich. Bis zum 23:22 blieb das Spiel ein offener Schlagabtausch. Danach saßen jedoch vier Saasemer Würfe in Folge, beim 26:22 war fünf Minuten vor Spielende die Entscheidung gefallen. Am Ende prangte der verdiente, aber zu deutlich ausgefallene 30:25-Sieg für Saase von der Anzeigetafel.

TSV Amictia: Vanessa Reinhard, Sarah Bäcker; Beatrice Leuthner, Elisa Leusmann (3), Steffi Dietrich (9/5), Jennifer Mieley (2), Julia Fischer (3), Lisa Stein (3), Luisa Hoffmann, Vivienne König (2), Franziska Matthias (2), Lena Schaal, Tamara Mohr (1) und Celine Schütz. su

