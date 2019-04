Noch älter, härter und besser

Viernheim.Die Viernheimer Kutschengilde hat sich in den vergangenen Jahren als Ausrichter von Großveranstaltungen wie hessischen und deutschen Meisterschaften bestens bewährt.

Um diese sportlichen Herausforderungen stemmen zu können braucht es aber zahlreiche Helfer und viele Sponsoren. Jetzt begeben sich die Pferdesportfreunde auf ungewohntes Terrain, haben für den 13. Juli auf dem Vereinsgelände am alten Lampertheimer Weg das Open-Air-Konzert Oaktree organisiert. Als Headliner konnten die Rodgau Monotones verpflichtet werden.

„Wir mussten zunächst intern viel Überzeugungsarbeit leisten. Mittlerweile ist bei allen Mitgliedern aber Vorfreude aufgekommen. Es ist für einen Verein unserer Größe eine Herausforderung, denn ein Musikfestival ist eben etwas anderes als eine Gespannprüfung“, weiß Kutschengilde-Chef Armin Brandt.

Schon im Juli vergangenen Jahres wurde mit den Rodgau Monotones eine Kultband verpflichtet. „Danach häuften sich die Anfragen vieler Agenturen, die ihre Musiker angeboten haben.

Das zeigt, dass sich unser Festival in der Szene herumgesprochen hat, obwohl das Gelände mitten in der Pampa liegt“, merkt Brandt nicht ohne Stolz an. Zum Einsatz kommt die größte mobile Bühne Deutschlands.

Einen Namen hatte man mit „Oaktree-Festival“ auch gleich gefunden, eine mögliche Verbindung zu einer Mannheimer Brauerei soll aber eher zufällig sein. Die Rodgau Monotones stehen für „älter, härter, besser“. Fragt man die Musiker nach dem Status ihrer Band, hört man Sätze wie „Wir sind ein unzerstörbarer Anachronismus“.

Viel Selbstbewusstsein

Das klingt ein wenig wie Selbstironie, vor allem aber nach viel Selbstbewusstsein. Schließlich ist die Band aus dem hessischen Hinterland seit 1977 unterwegs, und das im Kern mit der selben Besetzung. Sänger Peter „Osti“ Osterwold, die Gitarristen Ali Neander und Raimund Salg sowie Bassist Joky Becker und Schlagzeuger Mob Böttcher sind Gründungsmitglieder der Monotones. Worum es ihnen ursprünglich ging, daraus machen die Herren keinen Hehl. „Unsere erste Probe war geil und laut, wir ham Bier getrunken und ZZ Top geklaut“, setzten sie ihren Anfängen in zwei Songzeilen ein Denkmal. Blues, Boogie und markanten Rockriffs sind sie auch in eigenen Liedern treu geblieben.

Natürlich hat das Oaktree-Festival noch andere musikalische Leckerbissen zu bieten, viele mit lokalem Bezug.

„Das freut mich besonders, dass auch Musiker aus Viernheim bei uns auftreten werden“, ist Armin Brandt auf die Heimspiele gespannt. Gemeint sind Holger Bläß & Friends, die Thunder Bells, Plush 7 und Supernova Plasmajets. Dazu kommt noch The Jailhouse Gang. Während der Umbaupausen auf der großen Bühne sorgt die Band AMP in einer eigens dekorierten Ecke für den guten Ton.

