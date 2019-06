Noch ein katholischer Priester

Viernheim.Die katholischen Gemeinden Johannes XXIII. und St. Hildegard-St. Michael schließen sich zum 1. Juli zu einer Pfarrgruppe zusammen. Pfarrer Ronald A. Givens wird die Verwaltung der Viernheimer Pfarrgruppe übernehmen, die Pfarradministration durch den erkrankten Pfarrer Erhard Schmitt für St. Hildegard-St. Michael endet zum 30. Juni.

Pfarrer Michael Ritzert aus Mainz teilte die Entscheidung am Fronleichnamstag mit, als die Katholiken gemeinsam Gottesdienst feierten. Der bischöfliche Beauftragte für die Priester im Bistum las einen entsprechenden Hirtenbrief des Generalvikars Weihbischof Udo Bentz vor. Unter den Gläubigen wurde die Entscheidung nach der Prozession intensiv diskutiert – manche zeigten sich erstaunt, andere wenig überrascht von dem Schritt.

Die Entwicklung legte Bentz in dem Brief dar und blickte zunächst zurück auf das vergangene Jahr. Es musste eine Nachfolgeregelung für Pfarrer Angelo Stipinovich in der Pfarrei St. HiMi gefunden werden, der eine neue Aufgabe in Namibia übernommen hatte. Dies habe sich als „komplex“ erwiesen. So sollte zum einen die Finanzbuchhaltung neu strukturiert und geordnet werden. Dafür setzte das Bistum Werner Adolf vom Rechnungsprüfungsamt ein, der als kommissarischer Verwaltungsratsvorsitzender von St. HiMi die Finanzlage klärt.

Pfarrer Schmitt erkrankt

„Die Verwaltungsverantwortung wurde aber von der pastoralen Verantwortung unterschieden“, ergänzt der Generalvikar zu dem Schritt, Pfarrer Erhard Schmitt die Pfarradministration, also die vorübergehende Leitung der Pfarrei, zu übertragen. Nicht erst seit der Krankschreibung von Pfarrer Schmitt hätten sowohl Weihbischof Bentz als auch Pfarrer Ritzert zahlreiche Gespräche in Viernheim geführt – und auch mit mehreren Geistlichen als mögliche Nachfolger für St. HiMi Kontakt aufgenommen. „Es hat sich gezeigt, dass sich die Alternativen nicht realisieren ließen“, schreibt Bentz.

Noch bevor der große Umbruch im Zuge des „pastoralen Wegs“ im Bistum komme, sei also eine zeitnahe Entscheidung erforderlich gewesen. „Es scheint sinnvoll und notwendig, für ganz Viernheim eine gemeinsame und tragfähige Lösung herbeizuführen“, betont der Generalvikar. „Pfarrer Givens wird ab 1. Juli mit Diakon Titus Brößner und den Gemeindereferenten Dorothea Busalt, Angela Eckart, Christina Feifer und Herbert Kohl die Seelsorge in Viernheim leiten und organisieren“, verkündete Pfarrer Ritzert im Auftrag des Weihbischofs.

Unterstützt werde das pastorale Leitungsteam von den hauptamtlichen Mitarbeitern. „Ich sehe es als große Chance, zu beweisen, dass so ein Weg funktionieren kann, weil sich viele Menschen mit ihren Gaben und Fähigkeiten einbringen“, sagte Pfarrer Givens, der also künftig als einziger Priester vor Ort wirken wird.

Er deckt die Eucharistiefeiern ab, die am Wochenende abwechselnd in den vier Viernheimer Kirchen stattfinden werden. Ob der nach wie vor erkrankte Pfarrer Schmitt wieder in den pastoralen Dienst in Viernheim zurückkehren werde, sei noch nicht absehbar. Formell bleiben beide Gemeinden eigenständige Pfarreien, die aber unter einer Verwaltung und Leitung durch Pfarrer Givens stehen. Auch die Pfarrgemeinderäte werden im Herbst noch separat gewählt. „Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass gemeinsam getagt wird“, erklärte Ronald Givens, der allerdings betonte, dem Willen der künftigen Räte nicht vorgreifen zu wollen.

Der Schritt zur Pfarrgruppe sei keine Vorstufe zu einer Fusion, betonte Pfarrer Ritzert. Erst 2021 werde man den pastoralen Weg bewerten und als Ergebnis neue Entscheidungen treffen. Der neuen Pfarrgruppe sei es wichtig, nicht sofort zusätzliches Personal zu fordern, sondern zu schauen, wie mit den vorhandenen Kräften der Viernheimer Seelsorge-Bedarf erfüllt werden könne.

