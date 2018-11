Noch ist Platz im Fanbus

Viernheim.Nach der englischen Woche mit zwei Siegen stehen dem Regionalligateam des Stemm- und Ringclubs Viernheim (SRC) bei den nächsten Auswärtskämpfen Reisen in den Schwarzwald bevor. Am Samstag, 10. November, geht es nach Sulgen, einem Stadtteil von Schramberg. Eine Woche später ist Hofstetten das Ziel. Gegen beide Teams konnte in der Vorrunde gewonnen, jetzt sollen die Erfolge wiederholt werden. Auch wenn die Ortschaften schöne Ausflugsziele sind, dürfte es für die Viernheimer keine Vergnügungsfahrt werden. Bei der Heimreise würde man dagegen schon gerne feiern. Während der Bus nach Hofstetten bereits ausverkauft ist, kann eine Handvoll Kurzentschlossene noch nach Sulgen mitfahren. Der Bus fährt am Samstag, 10. November, um 14.30 Uhr an der Waldsporthalle ab. Wer das Team noch begleiten möchte, meldet sich unter Telefon 06204/16 08. JR

