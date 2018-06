„Noch lange nicht an der Ziellinie“

Anzeige

Viernheim.„Mit dem Abitur sind wir noch nicht an der Ziellinie.“ Ermira Kelmendi und Shadrach Patrick Arulrajah wissen, dass der Weg der Abiturienten noch lange nicht zu Ende ist, sondern weitergeht - obwohl ihnen zuvor Schulleitung, Stadtspitze, Eltern und Lehrer unisono mit „Ihr habt’s endlich geschafft“ gratuliert haben.

Die beiden Sprecher des Abiturjahrgangs blicken aber zurück auf einen Teil ihres Lebenswegs, der mit der Übergabe der Reifezeugnisse ein Ende hat. In der Albertus-Magnus-Schule freuen sich 70 Schüler bei der akademischen Feier auf ihr Abiturzeugnis. Die Abiturientensprecher vergleichen ihre Zeit an der AMS augenzwinkernd mit einem Gefängnisaufenthalt: „Vor acht Jahren hat unsere Haftstrafe begonnen, und heute werden wir entlassen.“ In die Freiheit gehen die Absolventen mit der Gewissheit, nicht nur ihre Kompetenzen in den Wissensfächern gesteigert zu haben.

Auszeichnung für besondere Leistungen Ermira Kelmendi ist die beste Abiturientin der Albertus-Magnus-Schule – Note 1,0. Herausragend ist auch der Durchschnitt von Sana Mohaghegh-Ardebili und Maresa Rothermel mit der Note 1,2. Mit einem Schnitt von 1,3 verlassen Leonie Bialas, Moritz Disson und Viktoria Sokolova die Schule. Ebenfalls anerkennenswert ist die Note 1,4 von Anna Illbruck und Annabelle Vedenin. Der Britta-Karthoff-Preis für die beste Abiturprüfung in Chemie geht an Dennis Müller, den Preis der Gesellschaft der deutschen Chemie erhält Jan-Eric Maier. Gleich viermal wird der Karl-von-Frisch-Abiturientenpreis im Fach Biologie vergeben – an Leonie Bialas, Victoria Kiehl, Viktoria Sokolova und Annabelle Vedenin. Die Auszeichnung der deutschen mathematischen Vereinigung geht an Moritz Disson, der mit Marko Kizivat auch den Preis der deutschen physikalischen Vereinigung erhält. Der Mint-Preis für Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern geht Marvin Hanf. su

„Wir haben auch Kreativität und Zeitmanagement gebraucht“, lacht Shadrach Patrick Arulrajah, und Ermira Kelmendi ergänzt: „Die Schule hat uns viel fürs Leben mitgegeben, zum Beispiel Zusammenhalt und Verantwortung.“ Schulleiterin Dr. Ursula Kubera greift in ihrer Begrüßung das Abimotto „Abu DhABI“ und das Titelbild der Abizeitung mit vier Kamelen auf. Die Tiere seien widerstandfähig und anpassungsfähig - ob man sich aufgrund dieser Eigenschaften für die Kamele als Abi-Tier entschieden habe? Der Erste Stadtrat Jens Bolze ermuntert die Abiturienten, den Blick auf die politische Welt zu richten. Man können heutzutage problemlos „unpolitisch“ sein („kaum ein junger Erwachsener hat schon einmal an einer Demonstration teilgenommen“) und sollte dennoch den Mut haben, den eigenen Verstand zu gebrauchen.