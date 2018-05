Anzeige

Viernheim.. Nur noch an diesem Wochenende sind Kartenbestellungen für „Handball meets Musical“ möglich. Am 25. und 26. Mai werden die Caro Dancers der TSV-Amicitia-Handballer für zwei spezielle Musical-Abende sorgen. Die Tanzgruppe von Caroline Föhr bietet eigene Interpretationen von drei Musicals. Die Fans können sich auf „Chicago Cabaret“, die „Miami Dance Nights“ und „Horrible Honeymoon“ freuen.

Bestellungen für ein kleines Restkontingent an Tickets sind ausschließlich per Mail möglich: Wer am Freitag, 25. Mai, kommen möchte, sollte an die Adresse frhandballmeetsmusical@web.de schreiben. Kartenwünsche für Samstag, 26. Mai, sind an handballmeetsmusical@web.de zu richten.

Der Preis für eine Eintrittskarte beträgt 15 Euro, Einlass wird nur Personen ab 18 Jahren gewährt. Der Kartenvorverkauf endet mit der Abholung der bestellten Karten. Die Tickets werden am Montag, 14. Mai, ab 18 Uhr, im Sitzungszimmer (erstes Obergeschoss der TSV-Halle) ausgegeben. su