Nordschwarzwald erkundet

Viernheim.Wie jedes Jahr haben sich einige Mitglieder des TV 1893 zu ihrer achttägigen Wanderwoche aufgemacht. Als Wanderziel war das vordere Kinzigtal im Nordschwarzwald auserkoren. Der erste Wandertag war zum Erkunden der näheren Umgebung gedacht. So ging es mit fest geschnürten Wanderschuhen vom Hotel aus zur Hansjakobkapelle und weiter der Beschilderung folgend zum mittelalterlichen Städtchen Haslach. Dort verschnaufte die Gruppe bei einem Eis, bevor es weiter Richtung Waldspielplatz mit einen serpentinenhaften Aufstieg Richtung Hofstetten ging.

Am nächsten Tag wurde das Salmental umrundet. Hier gab es viele schöne Aussichtspunkte ins mittlere Kinzigtal. Am höchsten Punkt der Wanderung wurde eine Rucksackverpflegung gemacht, bevor es auf schmalen Wegen, bergab zum Quartier zurückging. Am dritten Wandertag wurde eine kleine Hilfe in Anspruch genommen: Mit dem Auto ging es die ersten drei Kilometer bergauf bevor die Gruppe im nahen Wald verschwand. Der Markierung Schlapphut folgend wurde Richtung Höhenhäuser gewandert. Vorbei an alten Grenzmarkierungen und einer Hinweistafel über die Erdgeschichte ging es durch lichten Wald mit verschlungenen Wegen ehe sie ihr Zwischenziel erreichten. Nach einer Ruhepause wurde der Rückweg mit beeindruckenden Ausblicken über das Kinzigtal und die vielen Nebentäler angetreten. In östliche Richtung brachen die Wanderer am vierten Tag auf. Auf dem bekannten Bächleweg ging es nach Haslach, am Rande der Stadt vorbei und dann steil bergauf zum Kreuzweg. Nach der 14. Station des Kreuzwegs legten die Viernheimer eine Pause an der Kapelle ein. Anschließend ging es weiter bergauf und so erreichten sie die Hochebene.

Zu guter Letzt stand der Hahn-und-Henneweg auf dem Plan der Wanderer. Mit der Bahn fuhren sie nach Oberharmersbach und folgten den bekannten Wanderzeichen eines Hahnes beziehungsweise einer Henne. Lange ließ die erste Steigung nicht auf sich warten, aber die Viernheimer waren von ihren vorangegangenen Wanderungen geübt. Nach einiger Zeit war die Steigung zu Ende und die Vesperstube Zum Voigt von Mühlenstein lud zur Mittagsrast ein. Die Höhe der Königsetappe hatten die Wanderer damit erreicht und nach der Ruhepause ging es wieder bergab zum Startpunkt.

Der vorletzte Reisetag war als Ruhetag gedacht und so wurde die Gegend mit dem Auto erkundet. Den letzten Abend ließen die Wanderfreunde bei guter Stimmung mit Rückblicken auf die gemeinsamen Erlebnisse der Woche ausklingen. Rundherum fanden die Viernheimer, dass es eine tolle Wanderwoche mit vielen Eindrücken war und so fingen sie bereits an, Pläne für die Wanderwoche im kommenden Jahr zu schmieden. red

