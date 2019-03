Notfalldose rettet Leben

Sascha Müller von den Johannitern präsentiert eine Notfalldose. © JUH

Viernheim.Jeder ist froh, wenn der Rettungsdienst in Notfällen schnell vor Ort ist. Dann ist es von Vorteil, wenn ein Arzt oder Sanitäter schnellen Zugriff auf wichtige Informationen haben – am besten in der Notfalldose. „Die Idee ist aus Sicht des Rettungsdienstes super und erleichtert unsere Arbeit“, sagt Sascha Müller, Vertriebsmitarbeiter bei Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) Regionalverband in Viernheim. „Alle wichtigen Angaben sind sofort griffbereit. Die Notfalldose beinhaltet ein Formular, in dem man wichtige Daten wie Medikation, Kontaktdaten des Hausarztes, Allergien oder Blutgruppe angeben kann und andere wichtige Angaben hinzufügen kann.“

Einen Kühlschrank gibt es in jedem Haushalt. Einfach die beiliegenden Aufkleber am Kühlschrank (außen) und an der Wohnungstür (innen) anbringen, damit die Rettungskräfte schon beim Ankommen wissen, dass es eine Notfalldose gibt. Die Dosen werden für zwei Euro bei vielen Innenstadtgeschäften verkauft.

Die Arbeitsgemeinschaft Viernheimer Hilfsorganisationen (AVH) informiert am Samstag, 30. März, auf dem Wochenmarkt in der Schulstraße. Dort erklären AVH-Mitglieder nicht nur die Funktion eines Defibrillators, man kann sich dort auch die lebensrettende SOS-Notfalldose besorgen. red

