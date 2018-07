Nur 1:1 gegen Blumenau

Filminsel

„Ocean’s 8“ in Biblis

„Ocean’s 8“ wird am Wochenende in der Filminsel gezeigt und zwar von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Juli, jeweils ab 20 Uhr. Der Filmbrunch am Sonntag ab 11 Uhr, wo ebenfalls „Ocean’s 8“ läuft, ist schon ausverkauft. Die ...