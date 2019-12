Nur ein katholischer Pfarrer bleibt

Viernheim.Gleich zwei Pfarrer kehren Viernheim 2019 den Rücken. Damit einher gehen auch einschneidende strukturelle Veränderungen.

Zuerst verlässt zum 1. Februar Angelo Stipinovich, bis dahin Pfarrer von St. Hildegard-St. Michael, der rund 20 Jahre in Viernheim gewirkt hatte, Südhessen in Richtung Namibia. Dort engagiert er sich bei der Stiftung Weltkirche, die in der Kavango-Region unter anderem

...