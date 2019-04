Nur geringe Siegchancen

Viernheim.Die beiden Viernheimer A-Ligisten sind in dieser Saison vor allem Punktelieferanten. Das war am vergangenen Wochenende nicht anders und dürfte sich auch in den beiden morgigen Begegnungen des 25. Spieltags wohl nicht ändern. Die Reserve des TSV Amicitia 2 tritt beim SC Käfertal an (15 Uhr), Lokalrivale SG Viernheim ist beim SV Schriesheim (15 Uhr) ebenfalls in der Außenseiterrolle.

SC Käfertal – TSV Amicitia 2

Alles andere als ein Heimsieg der Mannheimer wäre eine Überraschung. Die personell arg gebeutelten Viernheimer, die zuletzt auch Spieler an die erste Mannschaft abgeben mussten, sehnen das Saisonende herbei, wollen sich möglichst aus dem Kampf um den Klassenerhalt heraushalten. Der eine oder andere Punktgewinn wäre da sicher hilfreich. Für Käfertal ist die Runde gelaufen, wenn auch nicht nach Wunsch. Eine etwas bessere Platzierung hatte sich das Team von Trainer Ralf Dalmus schon vorgestellt. Bisher reichten die Ergebnisse aber nur zu Platz acht. Das Hinspiel konnte der SC Käfertal klar mit 4:1 für sich entscheiden.

SV Schriesheim – SG Viernheim

Seit 16 Spieltagen ohne Sieg, das ist zu wenig für die Ansprüche der Orangenen. Mehrmals hatte man zuletzt einen Sieg vor Augen, musste sich am Ende aber mit einem Unentschieden zufrieden geben. Insgesamt konnten die Viernheimer erst zweimal gewinnen. Durch das 1:1 gegen Käfertal konnte man sich um zwei Plätze verbessern, ist aber noch lange nicht auf der sicheren Seite. Für Schriesheim ist die Saison mit Rang sechs gelaufen, mehr als der dritte Platz ist nicht mehr drin. Trotzdem sind die Bergsträßer morgen in der Favoritenrolle und wollen mit einem Heimsieg weiteren Boden gutmachen. Im Hinspiel besiegten sie die Südhessen mit 4:0. JR

