Nur im Unterricht ohne Maske

Viernheim.Mit Mund-Nase-Schutz über den Hof und in die Flure, dafür Unterricht ohne Maske und ohne Mindestabstand im Klassenverband: Der Schulbetrieb beginnt am Montag wegen Corona unter besonderen Bedingungen.

Erst am Donnerstag hat die hessische Landesregierung die Maskenpflicht auf dem Schulgelände offiziell angeordnet. Bis dahin gab es nur eine Empfehlung. Die meisten Viernheimer Schulen hatten sich aber sowieso schon vorab für die Vorsichtsmaßnahme entschieden. „Wir waren dazu im Austausch mit dem Gesundheitsamt“, sagt Christoph Wunderle von der Leitung der Friedrich-Fröbel-Schule. Auch die Goetheschule hatte schon eine Maskenpflicht festgelegt, teilt Konrektorin Nina Ernst mit. An der Albertus-Magnus-Schule haben Schulleitung und Mitarbeiter-Vertretung einen eigenen Hygieneplan ausgearbeitet. „Die Masken sind beim Bewegen durch das Schulgebäude und im Pausenhof, aber nicht im Klassenzimmer zu tragen“, sieht sich Schulleiterin Ursula Kubera bestätigt.

Der Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen hat bei den Schulen viel Vorplanung erfordert, die Regelungen des Landes mussten immer wieder auf die Situation der Schule angepasst werden. „Gymnasien funktionieren nicht wie Grundschulen“, so Kubera. Zum Beispiel könnten gerade in den älteren Jahrgängen keine „Stammgruppen“ mit wenig Lehrpersonal realisiert werden. Die Grundschulen dagegen bemühen sich, möglichst feste Gruppen zu bilden. „Wir führen an der Goetheschule in den ersten beiden Unterrichtswochen überwiegend Klassenlehrerunterricht in allen Jahrgängen durch“, berichtet Konrektorin Ernst.

Aufwendige Dokumentation

Auch die Nibelungenschule hat sich für den zweiwöchigen Klassenlehrerunterricht zum Schulstart entschieden, damit die Schülerschaft so wenig wie möglich durchmischt wird. Anke Hofmann hat die aufwendige Dokumentation im Blick: „Die Sitzordnung der Schüler muss genau festgehalten werden“, erklärt die Schulleiterin. Die Schillerschule setzt ab der zweiten Wochen auf den regulären Stundenplan. „In den ersten Tagen gehen wir vor allem die Hygieneregeln noch einmal mit den Schülern durch“, betont Schulleiterin Stefanie Brand.

Die Fröbelschule hat, wie die Nibelungenschule, für die Grundschule einen Stundenplan mit gestaffelten Unterrichts- und Pausenzeiten erstellt sowie zusätzlich unterschiedliche Eingänge für die einzelnen Klassenstufen ausgewiesen. Einige Schulen richten morgens eine „Ankommzeit“ ein – während dieser Phase sind das Schulhaus und die Klassenzimmer schon offen und der Andrang vor den Türen ist nicht so groß. Einbahnstraßen-Systeme im Schulhaus und unterschiedliche Eingänge haben sich schon vor den Sommerferien bewährt. „Auf dem Schulhof gibt es gekennzeichnete Bereiche für einzelne Klassen oder Jahrgangsstufen“, teilt die Alexander-von-Humboldt-Schule mit.

Auch die AMS nutzt das gesamte Schulgelände für die Pause. Das Gymnasium muss dafür auf den großen gemeinsamen Gottesdienst zu Beginn des neuen Schuljahres verzichten. Die Schuleröffnungsgottesdienste finden stattdessen für jede Klassenstufe während der ersten Schulwoche in der Sporthalle statt. Neben dem Unterricht für die Schüler sollen auch Elternabende, immer unter Beachtung der Hygieneregeln, abgehalten werden. Kubera formuliert auch einen Wunsch für die kommenden Wochen: „Wir wären dankbar, wenn wir möglichst lange so im Regelbetrieb unterrichten können, ohne Fernunterricht oder Schulschließung.“

Unabhängig von der Corona-Pandemie haben die Fröbel- und die Nibelungenschule noch bauliche Herausforderungen zu meistern. Die Grundschule der FFS hat zwei Klassen mehr als bisher. Fehlende Räume ersetzen sollen Container auf der Schulwiese. Vier neue Container-Klassenzimmer stehen auf dem Hof der Nibelungenschule. Die Fundamente für die Module wurden schon vor einigen Wochen fertiggestellt, die Anlieferung der Module verzögerte sich dagegen. Sie sind noch nicht nutzbar. „Es ist als vorübergehende Lösung gedacht“, sagt Anke Hofmann. Christoph Wunderle vermutet eine längere Nutzungsdauer: „Diese Container werden solange im Einsatz sein, bis eine neue Grundschule gebaut ist.“

