Nur noch zwei Punkte Abstand

Viernheim.Nach zwei Siegen in Folge streben die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim gegen den Heidelberger TV den nächsten doppelten Punktgewinn an. Der Rückstand auf Tabellenführer SG Mannheim II beträgt nur noch zwei Zähler, die Sharks liegen punktgleich mit drei anderen Teams auf Rang drei der Oberligatabelle.

Bei der breiten Spitze kann jeder Punktverlust doppelt wehtun, entsprechend konzentriert muss das Team von Robin Zimmermann am Samstag, 7. Dezember, ab 18 Uhr in der TSG-Halle zu Werke gehen. Der HTV liegt mit einer fast ausgeglichenen Bilanz von vier Siegen und fünf Niederlagen im unteren Mittelfeld und ist bestrebt, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu halten.

Ein Heimspiel haben auch die Rhein-Neckar Metropolitans. Nach der erwarteten deutlichen Niederlage in Leverkusen will das U16-Kooperationsteam in der Jugend-Basketballbundesliga JBBL am Sonntag, 8. Dezember, gegen die RheinStars Köln (12.30 Uhr, GBG-Halle, Mannheim) trotz Verletzungssorgen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden.

Revanche als Ziel

Das Heimspielwochenende der Sharks beginnt am Samstag in der TSG-Halle mit der U10-1, die um 12 Uhr auf die SG Kirchheim trifft und sich für die Niederlage des vergangenen Wochenendes direkt revanchieren will. Um 14 Uhr trifft die U18-1 in der Oberliga auf den TSV Wieblingen, gefolgt von der U14-1 um 16 Uhr, die den USC Freiburg zu Gast hat. Nach den Herren spielen die Damen 2 um 20 Uhr gegen den TV Mosbach.

Mit den Partien der U16-2 und der U14-2 werden am Sonntag die Heimspiele ab 11 Uhr in der Waldsporthalle fortgesetzt. Auswärtsspiele bestreiten am Samstag um 12 Uhr die U12 bei der SG Kirchheim 2, die U18-2 um 14.30 Uhr bei der TSG Ziegelhausen und die Damen 1 um 20 Uhr beim USC Heidelberg 4. Am Sonntag sind dann noch die Herren 3 um 13.30 beim TV Schwetzingen und die Herren 2 um 19.30 Uhr bei der SG Mannheim 3 gefordert. su

