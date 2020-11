Nur zwei Punkte Vorsprung

Viernheim.Den wegen des erneuten Corona-Lockdowns vorläufig letzten Start im badischen Bowlingsport absolvierten die Badenliga-Damen und die Badenliga-Herren. Sie spielten auf den Bahnen in Mannheim ihren vierten Spieltag der Saison.

Die Damen von Don Bosco G/S hatten am vorangegangenen Spieltag noch die Tabellenspitze halten können, mussten aber zusehen, wie sich die zuletzt tagesbesten Damen von Eintracht Käfertal auf den zweiten Tabellenplatz verbesserten. Der Zweikampf um die Tabellenführung spitzte sich nun weiter zu. Die Eintracht-Damen waren mit 4320 Pins und 14 Punkten aus beiden Serien das beste Team des Tages und liegen nur noch zwei Punkte hinter Don Bosco G/S, die an diesem Wochenende mit 3952 Pins nur zehn Punkte erzielten.

Eintracht Käfertal spielte die erste Serie gegen BSC Condor Mannheim und ging aus allen Begegnungen mit dem Gesamtergebnis von 2176:1914 Pins und acht Punkten als Sieger hervor. In der zweiten Serie traf das Team auf Spitzenreiter Don Bosco G/S. Eintracht siegte in zwei der drei Spiele und nahm dem Gegner mit 2144:2011 Pins sechs Punkte ab.

Don Bosco G/S hatte in der ersten Serie die BSG Eagles Heidelberg als Gegner, die sie jeweils knapp besiegten. Erst im dritten Spiel gelang ein deutlicher Erfolg, bei dem die Viernheimerinnen ihren Gegnerinnen alle Punkte entführten.

Für Don Bosco G/S spielten: Denise Rohr (1153 Pins), Petra Egner (967), Ines Jung (920) und Dagmar Schmand (912).

Für Eintracht Käfertal spielten: Cornelia Süß (1246 Pins), Tanja Kowalski (1164), Ingeborg Glück (1055) und Heike Parthenschlager (855).

BC Royal unterliegt Tabellenführer

Auch in der Badenliga der Herren ist die Tabellenführung heiß umkämpft. BC Royal war mit 5087 Pins und zehn Punkten aus beiden Serien das zweitbeste Team des Tages und liegt nur noch einen Punkt hinter dem Tabellenführer Sparta Mannheim. Gegen den Tabellenführer spielte die Mannschaft von BC Royal in der ersten Serie und unterlag in zwei Begegnungen. Mit dem besseren Pinergebnis von 2604:2591 konnten jedoch vier Punkte erzielt werden.

BTT zeigte sich an diesem Spieltag deutlich verbessert und erspielte sich mit 4802 Pins acht Punkte. Sie blieben zwar Tabellenletzter, schlossen jedoch zum Vorletzten BC 69 Pforzheim auf, die mit sieben Pins mehr, aber gleicher Punktezahl vor ihnen liegen.

Für BC Royal spielten: Sascha Birk (1321 Pins), Peter Blaesing (1305), Hans Peter Eberspach (1281) und Thorsten Knoll (1160).

Für BTT spielten: Stefan Wallner (1244 Pins), Andreas Peper (1194), Tim Lindacher (1187) und Patrick Keil 1177. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 05.11.2020