Oberliga-Herren auswärts dran

Viernheim.Aufstiegskampf trifft Abstiegskampf: Wenn die Handballer des TSV Amicitia heute um 20 Uhr gegen den TVS 1907 Baden-Baden spielen, haben sie eine sehr hohe Hürde vor sich. Die Gastgeber gehören zu den heißen Meisterkandidaten, während die Viernheimer gegen den Abstieg kämpfen.

Als krasser Außenseiter beim Aufstiegsaspirant haben die Oberliga-Herren eigentlich nichts zu verlieren. Trotzdem werden die Viernheimer alles versuchen, dem Favoriten ein Bein zu stellen. Denn Baden-Baden benötigt die Punkte dringend, so dass sie auch nicht befreit aufspielen können. Vor Wochenfrist führte der TVS die Liga noch als Tabellenführer an. Doch nach einer überraschenden Niederlage in Blaustein ging Platz eins an die SG Pforzheim/Eutingen. Auch Willstätt und Herrenberg liegen noch in Schlagdistanz im Rennen um die Meisterschaft.

Viele Ausfälle durch Krankheit

So eng wie in der Spitzengruppe geht es aber auch im Abstiegskampf zu. Fast die Hälfte aller Mannschaften hat den Ligaverbleib noch nicht in der Tasche und muss zittern. Jeder Sieg tut daher gut, auch für die Viernheimer Handballherren. Mit Blick auf die Tabelle haben sie zwar eigentlich keine Chance, können aber für eine Überraschung sorgen. Immerhin hat der TSV Amicitia ja auch gegen den Baden-Baden-Bezwinger Blaustein gewonnen.