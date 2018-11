Oberligateams nacheinander gefordert

Viernheim.Das Spiel der Basketball-Herren um 20 Uhr ist der Höhepunkt des heutigen Samstags, an dem alle vier Oberligateams der BG Viernheim-Weinheim nacheinander auf dem Spielfeld stehen.

Die Sharks empfangen die bisher ungeschlagene SG Heidelberg-Kirchheim II, die nach dem Rückzug der ersten Mannschaft aus der zweiten Regionalliga die höchstrangige Kirchheimer Mannschaft ist. Für die BG-Herren wird das Lokalderby gegen das eingespielte und sehr erfahrene Team eine schwere Aufgabe. Coach Robin Zimmermann hofft auf die Unterstützung durch die heimischen Fans, um vielleicht doch für eine Überraschung gegen den Favoriten sorgen zu können.

Das Heimspielwochenende in der Waldsporthalle eröffnen heute um 14 Uhr die U14-Sharks, die die PS Karlsruhe Lions zu Gast haben und in der Jugendoberliga weiter ungeschlagen bleiben wollen. Um 16 und 18 Uhr treffen dann die U16 und die U18 auf den USC Heidelberg und die TG Sandhausen. Dabei hoffen beide BG-Teams auf ihr erstes Erfolgserlebnis der noch jungen Saison. Auch die übrigen BG-Teams bestreiten fast ausschließlich Heimspiele. Heute empfängt die weibliche U14 um 10 Uhr den TSV Wieblingen in der Weinheimer TSG-Halle. Die U16-2 hat um 12 Uhr den TV Schwetzingen zu Gast.

Morgen stehen fünf weitere Spiele in der Viernheimer Waldsporthalle an. Auf dem Programm steht um 12 Uhr das Spiel der U12-1 gegen die TG Sandhausen. Die Herren 4 gehen um 14 Uhr gegen die SG Mannheim 6 aufs Parkett. Die Herren 2 wollen um 16 Uhr gegen den TSV Billigheim wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Die Landesliga-Damen empfangen um 18 Uhr die TG Sandhausen 2. Das lange Heimspielwochenende beschließen morgen die Herren 3 mit ihrer Partie gegen die Mannschaft der TSG Ziegelhausen (20 Uhr).

Die weibliche U18 hat ein Auswärtsspiel und muss heute um 18 Uhr bei der SG Mannheim 2 antreten. Morgen fährt die U12-2 zu ihrem ersten Saisonspiel zum TSV Schönau (11 Uhr). su

© Südhessen Morgen, Samstag, 10.11.2018