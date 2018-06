Oboe kündigt eine Ente an

Anzeige

Viernheim.. Die Violinen spielen fröhlich wie ein kleines Kind, die Querflöte zwitschert wie ein Vogel, die Oboe quakt wie eine Ente, das laute Saxofon steht für den zornigen Großvater – und wenn das Klavier gespielt wird, kommt der große graue Wolf: Obwohl bei der konzertanten Aufführung von „Peter und der Wolf“ im kleinen Saal des Bürgerhauses keine Menschen und Tiere auf einer Bühne zu sehen sind, kann das aufmerksame Publikum genau hören, welche Figuren gerade im Mittelpunkt stehen. Bei dem musikalischen Märchen von Sergej Prokofjew ist nämlich jeder Figur und jedem Tier ein bestimmtes Instrument zugeordnet. Das Werk hat das Ziel, Kinder mit den Instrumenten eines Sinfonieorchesters vertraut zu machen.

„Das Konzert mit unserem Orchester ist ein Höhepunkt des Musikschuljahrs“, freut sich Rúnar Emilsson auf die Inszenierung, für die Ilona Schelter-Grooß verantwortlich ist. Sabine Lorenz ist die Erzählerin und liest zwischen den Musikstücken die Geschichte vom Sieg eines Schwächeren über eine scheinbar unüberwindliche Übermacht – dank einer List. Eines Tages geht der kleine Peter nämlich ohne die Erlaubnis des Großvaters auf die Wiese. Beschwingt und fröhlich klingen die Streicher. Er trifft dort den kleinen Vogel, erkennbar an den hohen Flötentönen, die Ente (Oboe) und die Katze (Klarinette).

Orchester der Musikschule Das vor drei Jahren gegründete Orchester besteht aus Musikschülern und Erwachsenen und wird nach Bedarf von Gastmusikern und Lehrern der Musikschule ergänzt. Die Leitung hat Ilona Schelter-Grooß, die „Peter und der Wolf“ für die Aufführung bearbeitet hat. Die aktuelle Besetzung: Denise Albert, Ri Han Anh-Ngyuen, Ian Benedek, Philipp Faltermann, Kathrin Gehrling, Magdalena Gehrling, Louisa Hinrichs, Louisa Lautersbach, Annika Leineweber, Dorothée Rehm, Joan Robinson, Emilia Träger, Benedikt Zengi (Violine), Jonathan Bannert, Jochen Keller, Mark Pawin (Violoncello), Jamie G. Creek (Kontrabass), Anke Stößer (Flöte), Annika Ehnes (Oboe), Ingrid Dey (Klarinette), Christiane Kruse-Michalowski (Saxofon), Walter Helbig, Martin Stein (Schlagwerk), Alison Gorbey (Klavier). su

Gerade als die Katze sich an den Vogel heranpirscht, gibt es einen lauten Paukenschlag. „Pass auf!“ ist die Warnung von Peter an den Vogel. Plötzlich, mit leiser Klaviermusik, erscheint der böse Wolf und schnappt sich die Ente. Während er auf die Katze lauert, knüpft Peter ein Seil zu einer Schlinge und lässt es vom Baum herunter. Der Vogel kitzelt und ärgert den Wolf. Der gerät mit seinem Schwanz in die Schlinge, und mit einem weiteren Paukenschlag zieht Peter zu. Peter will den Wolf aber nicht wie die heranstürmenden Jäger (Schlagzeug) erschießen, sondern in den Wald zurückbringen. Beim Triumphmarsch sind alle Menschen und Tiere nacheinander noch einmal zu hören, ein triumphales Ende des Konzerts. su