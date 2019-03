Obstbäume gedeihen in Silly

viernheim.Der Weltladen unterstützt regelmäßig soziale Projekte mit den Erlösen aus seinem Kaffeeausschank. Einnahmen aus dem Ausschank im Dezember spendete der Weltladen diesmal an den Afrikaverein Focus, der das Geld für sein Projekt „Ein Kind – ein Baum“ verwendet. In der Viernheimer Partnerregion Silly in Burkina Faso sollen in der Umgebung von Grund- und weiterführenden Schulen nach und nach mehr als 10 000 Obstbäume gepflanzt werden.

Im Dezember fand wieder der Kaffeeausschank im Weltladen statt. Dabei wurde fleißig Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato und Espresso getrunken. „Das ist ein tolles und nachhaltiges Projekt, das auch zu unserer Philosophie passt. Deshalb unterstützen wir Focus gerne“, loben Andrea Kallweit und Hilde Maier vom Weltladen die Aktivitäten des Afrikavereins. Dort freut man sich natürlich über jede Spende, denn die gesetzten Ziele sind ambitioniert.

Klaus Hofmann und Wolfgang Pachner vom Focus-Vorstand freuten sich über die großzügige Zuwendung und gaben einen kurzen Sachstand zum Projekt. „Das Geld reicht für gut 100 weitere Obstbäume. Die Schüler in Silly zeigen sich sehr engagiert und freuen sich, wenn die Bäume Wurzeln schlagen und irgendwann auch Früchte tragen. Leider ist das nicht immer der Fall, denn Einflüsse wie Termiten oder Bodenprobleme verhindern oft das Wachstum“, heißt es vom Verein.

In Burkina Faso lernen über 7000 Schüler die sachgemäße Pflege der Zitronen-, Mango-, Cashew-, Tangelos-, Zimt-, Apfel- und Moringabäume. Jedes Kind ist verantwortlich für seinen Baum, dazu gehören das Wässern, die Düngung mit Kompost und das Zurückschneiden der Äste. Die vitamin- und mineralreichen Früchte verbessern die einseitige kohlenhydratreiche Ernährung, die meist aus Hirse, Mais, Reis und Bohnen besteht, deutlich.

Brunnen für Schulen

Zudem wird durch die Bäume eine große Menge an Kohlendioxid gebunden, was sich positiv auf die Klimabilanz der Region auswirkt. In den vergangenen beiden Jahren wurden mehr als 20 Brunnenbohrungen in Auftrag gegeben. Die Brunnen wurden ausschließlich in der Nähe der Schulen gegraben und dienen neben der Bewässerung der Bäume insbesondere der Versorgung der Schüler mit sauberem Trinkwasser. JR

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019