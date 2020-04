Öltanks ausgegraben

Viernheim.Zwei stillgelegte 50 000-Liter-Öltanks hat eine Fachfirma auf dem Gelände der Nibelungenschule ausgegraben. Das teilte der Kreis Bergstraße auf Anfrage der Redaktion mit. Bevor die Tanks, die Teil der alten Heizungsanlage der Schule waren, abtransportiert werden konnten, seien sie vor Ort zerlegt worden. Die Fachfirma hätte die Restflüssigkeit in den Öltanks abgepumpt, hieß es vom Kreis, so dass keine Schadstoffe in den Boden gelangen konnten.

Die Baugrube wird nun wieder aufgeschüttet. Denn nach den Sommerferien sollen dort vier Klassenräume in modulbauweise stehen. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen an der Nibelungenschule sei der Bau der zusätzlichen Klassenzimmer – für jeweils 25 Schüler ausgelegt – erforderlich, hieß es vom Kreis. Neben einem kompletten Satz an Klassenmöbeln, einem Lehrerpult und einem Whiteboard als Tafel sollen die Räume zudem mit einem Internetanschluss ausgestattet sein. Und auch Waschbecken werde es in jedem der Klassenzimmer geben, teilte ein Sprecher des Kreises auf erneute Nachfrage mit. cao

