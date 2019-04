Offener Schlagabtausch

Viernheim.Die Handballerinnen des TSV Amicitia haben mit 24:26 bei der SG Pforzheim/Eutingen verloren. Dabei wollten die Viernheimerinnen nach dem Punktverlust gegen die HG Saase diesmal doppelt punkten.

Von Beginn an entwickelte sich ein offen geführter Schlagabtausch, in dem die Gastgeberinnen die meiste Zeit vorne lagen. Zu Beginn legten zwar Lara Günther und Julia Fischer das 0:2 vor, doch postwendend hatten die schnell nach vorne spielenden Pforzheimerinnen den Ausgleich hergestellt. Erneut Fischer und Tamara Mohr stellten den Spielstand auf 2:4, doch danach fanden die Gastgeberinnen immer besser ins Spiel.

Julia Fischer gleicht aus

Auch bedingt durch einige fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen verloren die Südhessinnen etwas den Faden. Pforzheim konnte einem 5:0-Lauf auf 7:4 davonziehen. Erst in der 27. Spielminute konnte Viernheims erfolgreichste Schützin in diesem Spiel, Julia Fischer, zum 11:11 ausgleichen. Erneut in Unterzahl auf der Platte, musste der TSV Amicitia das 14:13 bis zum Pausenpfiff hinnehmen.

In der zweiten Halbzeit wiederholte sich der Verlauf des ersten Durchgangs: Viernheim schaffte immer wieder den Anschlusstreffer, doch Pforzheim/Eutingen konnte durch schnelle Gegentore ein kleines Puffer zwischen die beiden Mannschaften legen. Ab der 35. Spielminute waren die Viernheimerinnen wieder etwas außer Tritt: Zu überhastete Abschlüsse und technische Fehler bremsten das Angriffsspiel aus, und in der Abwehr bekam man nicht immer den nötigen Zugriff auf den Gegner. Erschwerend hinzu kamen weitere Zweiminutenstrafen, so dass die Gastgeberinnen auf 22:17 erhöhten.

Allerdings schaffte es das Team von Matthias Kolander, den Rückstand zu verkürzen. König, Dietrich, Stein, Matthias und Fischer trafen nacheinander. In der 53. Spielminute war mit dem 22:22 wieder alles offen. Pforzheim legte zwar erneut zwei Treffer zum 24:22 vor, doch Viernheim reagierte mit einem Doppelschlag von Fischer und Mohr zum 24:24.

Als wieder eine Spielerin des TSV Amicitia die Strafbank drücken musste, nutzte Pforzheim seine Überzahl routiniert aus und erzielte zwei Tore zum 26:24. Viernheim fand anschließend keinen Weg mehr zum Torerfolg und musste sich in die knappe Niederlage fügen, die den TSV Amicitia auf Rang vier der Badenliga-Tabelle rutschen ließ.

TSV Amicitia: Vanessa Reinhard; Beatrice Leutner (1), Steffi Dietrich (3), Pia Neuhäuser, Julia Fischer (10/5), Lisa Stein (2), Lara Günther (1), Vivienne König (1), Franziska Matthias (1), Lena Schaal, Tamara Mohr (4) und Celine Schütz (1). su

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.04.2019