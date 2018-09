Offenes Atelier bei Kurt Arnold

Viernheim.Kurt Arnold öffnet wieder seine Werkräume in der Illertstraße. „Wir unterhalten uns über Kunst und die Welt. Dazu gibt es Live-Musik, Snacks und Getränke“, kündigt er an. Am Samstag, 22. September, von 16 bis 21 Uhr, sind akustische Cover-Songs mit Count to ten zu hören. Zu den beiden Musikern Manon Schneider und Florian Kaether gesellt sich ein Mann an den tiefen Saiten. Mit musikalischem Können und viel Spaß interpretieren die Musiker Songs unterschiedlichster Stilrichtungen, die Bandbreite reicht von Alanis Morissette bis Pink Floyd, von Pearl Jam bis ZAZ. Im Zentrum des Ausdrucks ihrer Musik liegt der mehrstimmige Gesang, begleitet von Bass, zwei Gitarren, Percussion und mal einer Harp oder Kazoo.

In der Region bekannt sind die erfahrenen Musiker durch die Viernheimer Cover-Band New Way Six, in der sie jahrelang gemeinsam gespielt haben. Manon Schneider ist als Sängerin und Gitarristin fester Bestandteil der Viernheimer Musikszene. Seit Jahren begleitet Manon diverse musikalische Projekte, so steuerte sie ihre Mezzosopran-Stimme den Koryphäen bei, sang Chansons und Akustik Covers verschiedenster Couleur.

Florian Kaether ist leidenschaftlicher Musiker, spielt Schlagzeug, Percussion, Ukulele, Keyboard und eine fabelhafte Gitarre. Als Schlagzeuger ist er in Musicals wie „Little Shop Of Horrors“und “Der Watzmann ruft“ zu hören. Er spielte als Schlagzeuger und Percussionist in diversen Bands wie Birne 74 und Soul and Pepper. Als Gitarrist begleitete er viele Bands und Projekte, so auch ein Pink-Floyd-Projekt der Musikerinitiative Lampertheim The Wall.

Erfahrung an tiefen Saiten

Der Viernheimer Bassist Michael Mrozek blickt auf viele Jahre Erfahrung in Rockbands zurück und bringt eine solide Basis an den tiefen Saiten mit. Darüber hinaus ist er auch Gitarrist, Percussionist und Songwriter. Er spielte in Bands wie F. U. King und liefert aktuell das Fundament am Bass in der überregional erfolgreichen Udo Lindenberg Cover Band „Panik für Udo“.

Am Sonntag, 23. September, werden von 14 bis 19 Uhr Doser-Groove zu hören sein. Doser-Groove baut musikalische Brücken zwischen den Klassikern amerikanischer Popmusik über Soul und Cooljazz der 50er hin zum Funk und Jazzrock der 70er Jahre. Hits großartiger Komponisten wie zum Beispiel Stevie Wonder und Herbie Hancock werden teils eigenwillig und bisher ungehört interpretiert, und oft durch die im Blues und Soul verwurzelte Stimme von Jürgen Adler bereichert. red

Info: Weitere Infos auf kurt-adam-arnold.de

