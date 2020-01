Offensive zu schwach

Viernheim.Eine knappe 72:79-Niederlage mussten die Basketballer der BG Viernheim-Weinheim beim TV Staufen hinnehmen. Dadurch verlieren die Sharks auch die Tabellenführung der Oberliga. Da die direkten Konkurrenten ihre Spiele gewannen, übernahm die KuSG Leimen den ersten Platz, die BG liegt punktgleich mit der SG Mannheim II auf Rang zwei. „Die Niederlage ist auf die vielen offensiven Rebounds zurückzuführen, die wir zugelassen haben“, bilanzierte Trainer Zimmermann, „trotz solider Defense haben wir dem TV Staufen immer wieder Punkte erlaubt“.

Dabei sah es nach dem ersten Viertel noch gut aus für die Sharks. 20:27 führte der Spitzenreiter beim Aufsteiger. Doch das zweite Viertel fiel mit 21:13 deutlich zugunsten der Gastgeber aus. Auch nach der Pause haperte es bei den Sharks offensiv, da etablierte Spieler wie Lukas Kreutzer, Victor Habrich und Dogukan Ceneli an diesem Nachmittag nicht ins Spiel fanden. Und auch defensiv fand man kein Konzept gegen den Top-Scorer des TV Staufen Nikolas Genz, der 25 Punkte machte.

Da die Hausherren auch in den beiden Schlussvierteln jeweils 19 Punkte erzielen konnten, mussten die BG-Spieler am Ende die vierte Saisonniederlage notieren. Das Feld in der Oberliga bleibt aber weiterhin eng beisammen, der Spitzenreiter hat lediglich zwei Siege Vorsprung auf den Tabellenachten.

BG Viernheim-Weinheim: Daniel Lohrke (26 Punkte/4 Dreier), Dogukan Ceneli (10), Lukas Kreutzer (10), Salvatore Baragiola (8), Sebastian Geister (7), Victor Habrich (6), Fehrat Guberaj (5), Patrick Dörr, Simon Freudenberg, Maurice Martin, Dean Spencer. su

