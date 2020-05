Viernheim.. Weil er ohne Führerschein unterwegs war und eventuell unter Drogeneinfluss stand, muss sich ein 47-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis strafrechtlich verantworten. Zivilfahnder der Polizei stoppten den Mann am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, auf der Landesstraße 631. Bei der Kontrolle gab der Fahrer laut Polizei an, dass ihm der Führerschein entzogen worden sei. Zudem habe er eingeräumt, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Der 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Die Beamten erstatteten Anzeige. Ob er wirklich berauscht am Steuer saß, werde nun das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen, so die Polizei abschließend. pol

