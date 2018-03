Ohne Gegentor zum Vizemeistertitel

Anzeige

Viernheim.Bei den Badischen Futsalmeisterschaften hat der TSV Amicitia zweimal den zweiten Platz belegt. Sowohl die Frauen als auch die B-Juniorinnen mussten sich erst im Finale geschlagen geben und wurden badischer Vizemeister.

Die Frauen machten in Pforzheim den erfolgreichen Anfang und sicherten sich den Gruppensieg in der Vorrunde. Gegen die Landesligisten VfB St. Leon und den ASV Grünwettersbach gab es jeweils einen 1:0-Sieg. Mit Verbandsligist SSV Waghäusel teilte man sich die Punkte (1:1), beide Vereine kamen dadurch ins Halbfinale. In der Vorschlussrunde gegen die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim gelang den Viernheimerinnen in der regulären Spielzeit kein Tor. Weil auch die Gegner nicht trafen, musste das Sechs-Meter-Schießen die Entscheidung bringen. Die Viernheimer Schützinnen Denise Stricklan, Laura Schell und Pauline Kloskalla waren treffsicher und verwandelten ihre Sechsmeter. Torhüterin Kim Stricklan brachte ihre Mannschaft dann mit einer Parade beim letzten Schuss ins Finale. Kontrahent TSV Neckarau hatte sich, ebenfalls im Sechs-Meter-Schießen, gegen den Titelverteidiger Waghäusel durchgesetzt.

Standartsituation entscheidet

Im Finale zeigten die beiden Oberligateams ein rassiges Spiel, in dem Neckarau in den ersten Minuten das druckvollere Spiel bot. Beide Teams aber sehr aufmerksam und konsequent in der Rückwärtsbewegung, so dass Chancen Mangelware blieben. Das entscheidende Tor fiel durch eine Standardsituation: Neckarau bekam rund zwölf Meter vor dem Tor einen Freistoß zugesprochen, diese Möglichkeit ließen sich die Mannheimerinnen nicht entgehen und erzielten das 1:0. Die TSV-Amicitia-Frauen versuchten noch, den Ausgleich zu erzielen, doch Pauline Kloskalla scheiterte mit ihrem Schuss an der Latte des Neckarauer Gehäuses. So blieb es beim 1:0, dem Vizemeistertitel und der Gewissheit, ein sehr gutes Turnier gespielt zu haben.