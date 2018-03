Anzeige

Viernheim.Das Projekt „Ohne Kippe“ gehört seit elf Jahren zur Präventionsarbeit der Alexander-von-Humboldt-Schule. Dabei setzen sich die Sechstklässler mit den Gefahren des Rauchens auseinander. Beim jüngsten Aktionstag wurde das engagierte Projektteam mit viel Applaus und kleinen Geschenken verabschiedet, die Kampagne wird allerdings unter einem anderen Titel weitergehen.

Christiane Bauer, Ruth Stern-Bernlöhr, Karin Berger-Spengler, Petra Frankholz und Astrid Förster hatten im Lauf der Jahre immer wieder auf die Risiken des Tabakkonsums hingewiesen und dabei auch entsprechendes Bildmaterial eingesetzt sowie Betroffene zum Gespräch eingeladen. In regem Austausch mit den Kindern informierte die Referentin Ruth Stern-Bernlöhr die Jugendlichen über die Inhaltsstoffe der Zigaretten, die Entwicklung der durch das Rauchen verursachten Krankheiten und auch über die Machenschaften der Tabakindustrie.

Im Anschluss konnten die Kinder eine Lungenspiegelung (Bronchoskopie) bei einem Patienten erleben, der infolge des Zigarettenkonsums an einer Krebserkrankung der Lunge litt. Solange die Schüler noch zur Veranstaltung in das Gesundheitsamt kommen konnten, wurde diese Untersuchung live aus einem der Untersuchungsräume der Thoraxklinik in Heidelberg, dem Kooperationspartner des Projekts, übertragen. Mittlerweile wird diese Untersuchung bei den Veranstaltungen in den Schulen als Aufzeichnung präsentiert, und immer noch zeigen die Kinder großes Interesse. Höhepunkt der Veranstaltung war für die meisten Jugendlichen aber die Gespräche mit Menschen, die durch das Rauchen schwer erkrankt waren.