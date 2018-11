Ohne Licht im Dunkeln unterwegs

Ein Polizist überprüft, ob das Licht an den Rädern der Schüler funktioniert. © su

Viernheim.. Frühmorgens, leichter Regen, dichter Nebel. Die Schüler biegen in die Straße zur Schule ab – da steht die Polizei und hält die Radfahrer an. Beamte haben in dieser Woche zusammen mit den Helfern des Freiwilligen Polizeidienstes vor Schulbeginn an den drei weiterführenden Schulen kontrolliert.

Vor allem auf das funktionierende Licht schauen die Polizisten. Wer an dem Morgen ohne Licht unterwegs ist, wird umgehend angehalten. „Wer einmal in einen Unfall mit Kindern verwickelt war, vergisst das nicht“, sagt Karlheinz Utikal. Gerade eine ausreichende Beleuchtung sei sehr wichtig. Die Kontrollaktion dient nicht dazu, die Kinder zu bestrafen, sondern zum Schutz der Jugendlichen. Ist einfach nur vergessen worden, das Licht einzuschalten, belassen es die Beamten bei einer Ermahnung und lassen die Schüler weiterfahren – natürlich dann mit Licht.

Wenn das Vorder- und das Rücklicht kaputt oder gar nicht vorhanden sind, dauert die Kontrolle ein wenig länger. Da schauen die Polizisten nach, ob die Räder verkehrssicher sind und überprüfen zusätzlich die Funktion der Bremsen und der Reflektoren. Jeder Schüler mit Mängeln am Rad bekommt eine entsprechende Liste mit: Wenn diese Mängel behoben sind, muss das Rad bei Polizei oder Ordnungsamt vorgeführt werden. Und den Schülern wird für das Fahren auf einem nicht verkehrssicheren Rad auch noch ein Strafzettel ins Haus flattern.

Während der Kontrolle vor dem Unterricht der Alexander-von-Humboldt-Schule wurden 19 von 25 kontrollierten Rädern beanstandet, bei der Albertus-Magnus-Schule müssen 14 von 40 Schülern nachbessern, und an der Friedrich-Fröbel-Schule wurden in 15 von 25 Fällen Strafzettel angekündigt. su

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.11.2018