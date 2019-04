Ohne Sechs geht die Puste aus

Viernheim.Dem Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim gehen allmählich die Spieler und auch die Puste aus. Bei der 1:2 (0:2)-Heimniederlage gegen den FV Leutershausen musste Trainer Uwe Beck gleich sechs Stammkräfte ersetzen – ein Handicap, das die Südhessen nicht ausgleichen konnten. Deshalb setzten sich die routinierten Gäste von der Bergstraße verdient durch und schlossen in der Tabelle zu den Blau-Grünen auf.

Rene Helbig, Arber Ramosaj, Tim Schörghofer, Timo Bauer, Timothy Wellenreuter und Seedy Jobe Essa Jobe – gleich ein halbes Dutzend aus dem Kader fehlten im Derby gegen den FV Leutershausen. Ersatz kam aus der zweiten Mannschaft, den A-Junioren und der Privatmannschaft. Letztlich zu wenig, um den Bergsträßern Paroli bieten zu können. Dazu kam noch die frühe Gästeführung, als Kai Koppenhöfer nach fünf Minuten freistehend zum 0:1 vollendete. Da sah die Abwehr der Platzherren nicht gut aus.

Ohne Biss in die Zweikämpfe

Danach besannen sich Sturn, Baas, Endres und Co. ihrer Qualitäten, ließen aber weiter den Biss in den Zweikämpfen vermissen. Das ermöglichte den Gästen immer wieder gute Konterchancen, die allerdings nicht genutzt wurden. Auch die Viernheimer hatten ihre Möglichkeiten. Jason Linhoff scheiterte aber am guten FV-Keeper Jannis Weidner, Timo Endres traf nur die Latte. Dazu forderten die Blaugrünen einen Elfmeter, nachdem Thomas Sturn im Strafraum zu Boden gegangen war. Kurz vor dem Seitenwechsel fiel dann doch noch das 0:2. Als die Vorderleute von Torhüter Tim Kahnert den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten, war Habib Arifi zur Stelle (43.).

Endres mit dem Anschlusstreffer

In der zweiten Halbzeit blieb Leutershausen Herr der Lage, auch wenn die jungen Viernheimer mächtig auf den Ausgleich drängten. Belohnung war der Anschlusstreffer durch Endres, der die Vorarbeit von John Wells im zweiten Versuch nutzte. Danach starteten die Hausherren zahlreiche Angriffe, agierten dabei aber zu fehlerhaft. Das wiederum ermöglichte dem FV Leutershausen gute Konterchancen, hier war der Aufsteiger allerdings nicht zielstrebig genug. Deshalb hofften die Anhänger der Blaugrünen noch bis in die Nachspielzeit auf den Ausgleich, der allerdings nicht verdient gewesen wäre. JR

