Viernheim.Über die Erkenntnisse des Akteneinsichtsausschusses zum mittlerweile beendeten Rechtsstreit zwischen dem früheren Musikschulleiter Claus Schmitt und der Stadt Viernheim hat dessen Vorsitzender Henrik Stülpner in der jüngsten Parlamentssitzung informiert. Großen Wert legt das UBV-Mitglied auf die Feststellung, dass der Magistrat den Personalrat bei einer Anhörung zwar fehlerhaft, aber nicht vorsätzlich wahrheitswidrig informiert habe. Aus dem Bericht des „Südhessen Morgen“ gehe dies so nicht hervor.

Die mehrheitlich beschlossene offizielle Stellungnahme des Ausschusses lautet: „Der Akteneinsichtsausschuss tagte am 26. Januar, 2. Mai und am 20. Juni 2017 sowie am 6. April 2018. Dazwischen bestand umfangreiche Gelegenheit zur Einsicht der Unterlagen. Zu verschiedenen Terminen machten alle Ausschussmitglieder davon Gebrauch. Für den Ausschuss ergab sich danach als Fazit: Der Magistrat hat im Hinblick auf den Kündigungsschutzstreit zwischen Schmitt und der Stadt Viernheim nach den ihm zum jeweiligen Zeitpunkt von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Informationen pflichtgemäß gehandelt. Für sachliche und formelle Versäumnisse, die zur vom Landesarbeitsgericht festgestellten Unwirksamkeit der Kündigung geführt haben, ist das Gremium nicht verantwortlich zu machen. Seitens des Magistrats wurde der Personalrat in Zusammenhang mit der notwendigen Anhörung nach Feststellung des Landesarbeitsgerichts fehlerhaft und, wenn auch nicht vorsätzlich, in einem entscheidenden Teilaspekt objektiv wahrheitswidrig informiert. Notwendige Fristen wurden im juristischen Verfahren nicht eingehalten. Aus Sicht des Ausschusses sind derartige Umstände in Zukunft unbedingt zu vermeiden. Eine weitere Betrachtung und Kommentierung ist dem Ausschuss aufgrund der zu schützenden Persönlichkeitsrechte öffentlich nicht möglich.“ wk/red