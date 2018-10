Oktoberfest als Höhepunkt

Viernheim.Bereits seit fünf Jahren besteht die Kooperation zwischen der Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim und dem Jonuciu-Gymnasium in Kaunas in Litauen. Da mit den Jahren eine Freundschaft gewachsen ist, freuten sich alle Teilnehmer sehr auf den diesjährigen Besuch aus Litauen. Dieses Mal lag der Focus auf dem Unesco-Schwerpunkt Nachhaltigkeit.

So stellte Christina Feifer der litauischen Delegation die Stadt Viernheim in einer „fairen“ Stadtführung vor, und im Weltladen wurden den Schülern in einem Workshop die Produktionsabläufe von Schokolade und Kleidung anschaulich präsentiert – aber auch die damit verbundene soziale Ungerechtigkeit und die schädlichen Folgen für die Umwelt thematisiert. Der Höhepunkt war natürlich der gemeinsame Abend, dieses Mal ausgerichtet als Oktoberfest, bei dem musikalische Beiträge und typische Gerichte genossen und neue Freundschaften geschlossen wurden.

Gemeinsam besuchten die Schüler außerdem Freiburg, sie lernten den Lotharpfad und den Mummelsee im Nationalpark Schwarzwald kennen. Schulleiter Markus Taube und Konrektorin Loreta Mikelioniene freuen sich bereits darauf, dass im Mai 2019 die Fröbelschüler nach Litauen reisen werden, um nicht nur die Unesco-Kooperation mit Kaunas zu vertiefen, sondern auch die persönlichen Freundschaften zu pflegen. Der Austausch wird unterstützt vom Forum Kaunas des Kreises Bergstraße, dem Stadtteilbüro West und dem Malteser Hilfsdienst. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018