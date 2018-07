Anzeige

Viernheim.Auch wenn man sich beim Tischkegeln nicht sonderlich viel bewegen muss, kamen die Teilnehmer der Traditionsveranstaltung des Männergesangsvereins 1846 gehörig ins Schwitzen. Schuld waren in erster Linie die hochsommerlichen Temperaturen, die selbst im schattigen Garten von Otto und Christa Hofmann in der Luisenstraße herrschten. Diesmal waren 24 aktive Sänger, Mitglieder und Freunde des Vereins angetreten, um einen neuen Kegelkönig zu küren. Am Ende durfte Oliver Keil den hölzernen Wanderpokal in Empfang nehmen.

Im Gegensatz zum üblichen Kegeln auf den Bahnen, das in Viernheim nur noch im „Deutschen Haus“ möglich ist, funktioniert das Tischkegeln im Sitzen.

Dabei muss man eine an einer Schnur befestigte Kugel mit Schwung um einen Holzpfosten befördern, bei der Auflösung können dann die Kegel umgeworfen werden.