Olympisches Miteifern

Jugendleiterin Hadil Hasan (hinten) schaut einem Team zu. Othmar Pietsch (jr)

Viernheim.Während die Olympischen Spiele in Tokio wegen Corona auf kommendes Jahr verschoben wurden, ließen sich die Viernheimer Ferienspieler bei ihrer kleinen Olympiade nicht vom schlechten Wetter abschrecken. Die Wettbewerbe wurden kurzerhand in die Räumlichkeiten des Treffs im Bahnhof (TiB) verlegt. Trotzdem glich manches dem Original: Das Feuer brannte in den Teilnehmern und am Ende gab es Goldmedaillen für alle.

Drei Mannschaften hatten sich eingefunden, die ein eigenes Emblem kreieren sowie einen Schlachtruf erfinden konnten. Die Teams wurden von Mitgliedern des nationalen olympischen Komitees (Jugendleiter) an den verschiedenen Stationen begleitet.

Eierlauf und Wasser-Ping-Pong

„Dabei kam es nicht nur auf sportliche Fähigkeiten an, Geschick und Cleverness sowie das nötige Quäntchen Glück waren ebenso gefragt“, erklärte Anne Knapp von der Jugendförderung. Die Kinder zeigten großes Engagement und erwiesen sich auf fast allen Gebieten als sehr gewandt. Natürlich wussten sie während der Wettbewerbe noch nicht, dass bei der Siegerehrung jeder eine Goldmedaille bekommen würde.

Die Disziplinen erforderten in den meisten Fällen Teamarbeit, es ging also um Harmonie und Zusammenspiel. Auf der Tischtennisplatte wurde Curling im Miniformat gespielt, beim Eierlauf durch einen Parcours oder beim Ringe werfen waren Geschicklichkeit und Konzentration gefordert. Um Kreativität und Gehirnschmalz ging es beim Rückenzeichnen, dem Pantomimenspiel und dem Geräuscheraten. Beim Wasser-Ping-Pong, wo Tischtennisbälle in Plastikbecher befördert werden mussten, waren Treffsicherheit und Augenmaß gefragt. JR

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.07.2020