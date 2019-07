Orangene hoffen auf ruhigeren Saisonverlauf

Viernheim.. Die Fußballer des A-Ligisten SG Viernheim bereiten sich seit wenigen Tagen auf die neue Spielzeit vor. Diesmal soll es eine ruhigere Saison geben, nachdem das Team zuletzt lange um den Klassenerhalt zittern musste.

Um das Ziel zu erreichen, hat die Sportgemeinschaft einige neue Spieler verpflichtet. In den gut sieben Wochen bis zum Punktspielstart ist zudem viel Trainingseinsatz gefragt, in Testspielen soll der Feinschliff erfolgen.

Trainer Ümit Erdem begrüßte zum Trainingsauftakt die neuen Akteure. Prominenteste Neuverpflichtung ist Hakan Ülker vom TSV Amicitia Viernheim. Mit Daniel Jeremic und Benjamin Brechtel haben allerdings zwei Stützen der Abwehr nach vielen Jahren im Weststadtstadion ihre Karriere beendet. Gegangen ist auch Karsten Welle. Der Funktionär hat nach nur einem halben Jahr als Fußball-Abteilungsleiter bei der SG aufgehört und ist jetzt beim Landesligisten SV 98 Schwetzingen für den Herrenbereich zuständig.

Ihr erstes Freundschaftsspiel verlor die SG Viernheim gegen die TSG Rheinau mit 3:4. Nach der Führung der Gäste durch Manuel Krämer (14.) traf Abdelkarim Lebsir (22. und 43. Minute) für die Viernheimer, doch mit dem Pausenpfiff gelang Pascal Frumusa das 2:2. In der zweiten Halbzeit bescherten Kevin Achtstetter (70.) und Frumusa (71.) den Rheinauern einen Zwei-Tore-Vorspung. Enrico Crudo (78.) gelang nur noch eine Ergebniskorrektur. Am Wochenende wartet auf die Orangenen ein Trainingslager auf dem Vereinsgelände mit Freundschaftsspielen gegen den Kreisligisten Spvgg Wallstadt am Samstag, 20. Juli, 15.45 Uhr, und den hessischen B-Ligisten SV Fürth 2 am Sonntag, 21. Juli, 11.45 Uhr. Abschließend wird gegrillt. Ein weiterer Test wurde für Sonntag, 28. Juli, 11.45 Uhr, beim Mannheimer B-Ligisten Olympia Neulußheim vereinbart. Am Sonntag, 4. August, 15 Uhr, steht in der ersten Runde des Kreispokals das Heimspiel gegen Spvgg Ilvesheim an. Am Mittwoch, 7. August, 18.30 Uhr, geht es zur Privatmannschaft der SG Hemsbach. JR

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 17.07.2019