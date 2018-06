Anzeige

Bewährtes erhalten und neue Akzente setzen heißt die Devise, mit der auch diesmal die Innenstadt belebt werden soll. Für Bürgermeister Matthias Baaß war das Pressegespräch am gestrigen Montagvormittag ein schöner Anlass, „denn die Musik geht weiter. Die Sommerbühne hat sich zu einem Markenzeichen Viernheims entwickelt und weit über die Stadtgrenzen hinaus einen guten Ruf. Mein Dank gilt deshalb den Organisatoren der Agentur GO7, der städtischen Wirtschaftsförderung und der Sparkasse Starkenburg als Sponsor der ersten Stunde“.

Keine Kollision mit WM

Das Programm wurde in diesem Jahr etwas an die Fußball-Weltmeisterschaft angepasst. „Es wird keine Terminkollisionen mit Liveübertragungen geben, den Endspieltag haben wir ausgeklammert und dafür einen zusätzlichen Sonntag eingeplant“, schilderte GO7-Chef Kai Kemper die Überlegungen im Vorfeld. Ansonsten wurde wieder viel lokale Musikkompetenz verpflichtet, die sich bei ihren Heimspielen sicher über eine große Zuhörerzahl freuen dürfen. Sommerbühnen-Premiere feiern am 19. Juli die Viernheimer Schlagerstars um Walter Wohlfart, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiern.

Den Auftakt macht am 5. Juli Holger Bläß und seine musikalischen Freunde als Unplugged-Formation. Zugesagt haben bisher Sänger Steffen Foshag, Thomas Hammer (Percussions) und Angie Taylor am Bass. Auch Claus Eisenmann, der am 29. Juli die Sommerbühne beenden wird, ist mittlerweile fast ein ganzer Viernheimer.

Der Sänger, der als Mitglied der Söhne Mannheims bekanntwurde, wohnt schon seit längerer Zeit in der Brundtlandstadt und betreibt seit einigen Wochen den Minigolfplatz im Familiensportpark West. Nach bisher drei herausragenden Gastspielen hat auch die Band Garden of Delight in Viernheim zahlreiche Anhänger gefunden.

Die atemberaubende Live-Show mit Celtic Rock und Irish Folk dürfte auch diesmal die Besucher in ihren Bann ziehen. Nicht weniger spannend dürfte der Auftritt von Alex Auer werden der nach seinen drei Solovorstellungen am 22. Juli seine eigene Band mitbringen wird.

Wieder mit dabei ist auch der Morgen-Jazz dieser Zeitung, bei dem am Sonntag, 29. Juli, ab 11 Uhr das Michael Sagmeister-Trio aufspielen wird.

Weitere Spieltage sind der 12. Juli mit The Toxedo-Club-Band und der 26. Juli mit der Gruppe Bailey.

