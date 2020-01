Orientierung nach oben

Viernheim.Durch die Sperrung der Rudolf-Harbig-Halle und die Sanierung der Waldsporthalle ziehen die Handballer des TSV Amicitia Viernheim in die dritte Heimstätte in dieser Saison. Die kommenden Heimspiele werden in der Alexander-von-Humboldt-Schule ausgetragen, sechs Begegnungen stehen an diesem Wochenende in der Schulsporthalle an.

Die Badenliga-Herren empfangen um 19.30 Uhr die HSG St. Leon/Reilingen. Die Gegner stehen in der Tabelle zwar vier Plätze hinter den Viernheimern auf Rang zwölf, tatsächlich trennt die Teams aber nur ein Punkt. Es ist also fast ein Vier-Punkte-Spiel für die Spieler des TSV Amicitia, die sich in der Tabelle eigentlich lieber nach oben als nach unten orientieren wollten.

Allerdings könnten die Voraussetzungen vor dem Spiel schlechter nicht sein. Zu dem Langzeitverletzten Björn Van Marwick gesellten sich Holger Hubert (Knie) und Robin Unger (Kopf), die sich im jüngsten Auswärtsspiel verletzten. Bei beiden ist noch nicht absehbar, wann sie wieder auflaufen können. Zudem fehlten Pal Megyeri und Marcel König während der Trainingswoche, und Dennis Hoffmann verpasste krankheitsbedingt das Abschlusstraining. Die Personalnot darf aber nur bedingt eine Ausrede sein, die restlichen Spieler des Kaders müssen bis an ihre Grenzen und darüber hinaus gehen, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.

Verein hofft auf engagierte Fans

Die Verantwortlichen der Handballer appellieren deshalb auch an die Fans, die Mannschaft in der schwierigen Zeit mit dezimiertem Kader und in ungewohnter Umgebung zu unterstützen. „Der Rückhalt der Fans ist enorm wichtig“, wirbt der stellvertretende Abteilungsleiter Ralf Schaal um viele Zuschauer.

Vor den Herren 1 ist die dritte Mannschaft im Einsatz. Als Tabellenvierter trifft das Team um 17.15 Uhr auf die HSG St. Leon/Reilingen 2. Der Gegner rangiert zwei Punkte und zwei Plätze hinter den Viernheimern. Die Handball-Damen spielen am Sonntag gegen die HSG Mannheim. Nachdem Trainerin Steffi Dietrich in den ersten beiden Januar-Wochen noch auf einige Spielerinnen verzichten musste, sind nun alle Akteurinnen wieder an Bord. Die Trainingswoche wurde genutzt, um sich auf das Tempospiel der HSG-Damen vorzubereiten.

„Die Rollen für diese Partie sind ganz klar verteilt“, sagt Dietrich mit Blick auf die Tabelle, wo die Mannheimerinnen auf Rang zwei stehen. „Wir haben nichts zu verlieren und können ganz befreit aufspielen.“ Spielbeginn ist um 18 Uhr.

In der AvH-Halle ist am Samstag außerdem die männliche B-Jugend (15.30 Uhr gegen JSG Hemsbach/Laudenbach) am Ball. Am Sonntag spielt die männliche C-Jugend um 14.15 Uhr gegen den TSV Steinsfurt und die männliche A-Jugend um 16 Uhr gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen. su

© Südhessen Morgen, Samstag, 25.01.2020