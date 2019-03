Ortsverband kehrt zurück

Viernheim.Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) lädt alle Mitglieder in Viernheim zu einer Versammlung am morgigen Samstag, 30. März, 17 Uhr, ins Bistro Maximum (Industriestraße 36) ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung soll die Neugründung des DGB-Ortsverbands Viernheim stehen. Zu Beginn der Mitgliederversammlung referieren Horst Raupp, Regionssekretär des DGB Südhessen, Kreisvorsitzender Sven Wingerter und der Viernheimer Nils Burkhoff zur Interessenvertretung der Arbeitnehmer sowie zur Neugründung des Viernheimer Ortsverbandes.

Im Anschluss an die Aussprache ist die Neugründung des DGB Viernheim und die Wahl eines Vorstandes geplant. „Die Neugründung des Ortsverbandes und eine aktive DGB-Arbeit in Viernheim ist für die politische Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserer Stadt von großer Bedeutung“, betont Nils Burkhoff in der Ankündigung zu der Veranstaltung. Er freue sich auf eine spannende Diskussion und auf den Neustart der Arbeit in Viernheim.

Der DGB-Ortsverband hatte sich zum Jahreswechsel 2017/2018 aufgelöst. Der damalige Vorsitzende Willi Thomas begründete den Schritt mit dem fehlenden Nachwuchs. Gegründet wurde der Ortsverband im Jahr 1950. red

